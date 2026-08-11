Danna Paola rompe el silencio y habla de la polémica relacionada con Kenia Os

Durante un reciente encuentro con los medios, Danna Paola decidió romper el silencio y aclarar su postura respecto a la controversia que involucra a Kenia Os y Belinda. Esto tras semanas de enfrentamientos en redes sociales entre seguidores y diversos rumores de rivalidad.

La intérprete dejó en claro su relación con Kenia Os, esto después de que Belinda afirmará que su tema colaborativo con Danna haría que "dos pop stars" se unieran para hacer música. Estos comentarios generaron revuelo entre los seguidores de Kenini, pues aseguraron que era una fuerte indirecta hacia ella.

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¿Cuál es la postura de Danna sobre la polémica con Kenia Os?

En un encuentro con los medios en donde la cantante fue cuestionada sobre la ola de especulaciones y comentarios de odio desatados en plataformas digitales, Danna desmintió tajantemente cualquier fricción con Kenia Os; además de hacer un llamado para respaldar el trabajo de las mujeres en la industria.

"No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas", puntualizó Danna ante los cuestionamientos sobre la polémica generada tras sus comentarios.

Danna enfatizó que el enfoque actual debe estar en respaldar el trabajo de las mujeres dentro de la escena del pop latino y poner fin a los ataques que generan división entre fanáticos, de esta manera la cantante cierra las especulaciones de rivalidad entre ella y la artista sinaloense.

¿Cuándo se estrena el tema colaborativo de Danna y Belinda?

El tema colaborativo de Danna y Belinda está titulado “La Dolce Vita”, esta canción ha generado grandes expectativas entre los seguidores de ambas artistas, y recientemente, Danna compartió la fecha en la que será lanzada esta colaboración. De acuerdo con lo dicho por la artista, el estreno está previsto para este 27 de agosto.

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