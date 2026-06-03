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Quintana Roo entrega plan estratégico para fortalecer el Mundo Maya

El documento elaborado por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo contempla 12 estrategias y 34 líneas de acción orientadas al fortalecimiento turístico y la conectividad regional.

Por Redacción Por Esto!

3 de jun de 2026

1 min

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La propuesta busca impulsar la conectividad, la infraestructura sostenible y la riqueza biocultural del Mundo Maya
La propuesta busca impulsar la conectividad, la infraestructura sostenible y la riqueza biocultural del Mundo Maya / Especial

La gobernadora Mara Lezama realizó la entrega a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el Plan Estratégico "Mundo Maya: Un Horizonte de Prosperidad Compartida", un documento elaborado por la Secretaría de Turismo estatal con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico regional por medio de acciones enfocadas en la conectividad, la infraestructura y el fortalecimiento de las comunidades.

Esta entrega tuvo lugar en el estado de Yucatán, donde la mandataria recalcó que el proyecto contempla 12 estrategias y 34 líneas de acción enfocadas en consolidar un modelo turístico más integrado y sostenible para la región del Mundo Maya.

La propuesta también tiene la finalidad de fortalecer la riqueza biocultural de la zona, mejorar la conectividad entre destinos y promover infraestructura para ampliar las oportunidades de desarrollo.

Además, se informó que uno de los principales objetivos del planes impulsar el turismo sin perder de vista que el patrimonio más importante del Mundo Maya, son las personas que conservan todo lo relacionado a sus tradiciones y costumbres.

La gobernadora indicó que el documento representa una visión de futuro para la región, enfocada en generar beneficios compartidos a través de la actividad turística, al tiempo que promueve la preservación cultural y el desarrollo sostenible.

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