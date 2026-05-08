Ciudad del Carmen busca dejar el petróleo y apostar por el turismo con congreso 2026

Empresarios, académicos y representantes del sector se alistan para la primera edición del Primer Congreso de Turismo Carmen 2026, un proyecto que busca convertirse en una plataforma permanente para impulsar el desarrollo turístico de Ciudad del Carmen y visibilizar el potencial del municipio en distintos segmentos del sector. En este evento se ha confirmado que estará presente la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

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Durante la rueda de prensa, Roger Formoso Zavala informó que el congreso, originalmente previsto para mayo, se realizará finalmente los días 1 y 2 de junio, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, con conferencias magistrales, paneles de discusión y participación de especialistas nacionales y locales. Reconoció que este congreso nace de la necesidad de abrir un espacio incluyente donde participen sociedad civil, iniciativa privada, universidades y autoridades para analizar oportunidades, carencias y estrategias que permitan fortalecer la actividad turística en Carmen.

Empresarios, académicos y autoridades participarán en el evento turístico. / Perla Prado Gallegos

Entre los invitados confirmados destaca Octavio de la Torre, presidente nacional de la Concanaco Servytur, así como la participación de Josefina Rodríguez Zamora, titular federal de Turismo, quien ya confirmó asistencia, aunque aún se define el formato de su intervención.

Los organizadores adelantaron que habrá paneles relacionados con conectividad, turismo religioso, cultural y deportivo, donde participarán representantes del Aeropuerto Internacional de Carmen, la empresa ADO, especialistas en desarrollo urbano y promotores culturales. Además, se analizarán temas de infraestructura, movilidad y capacidades turísticas del municipio, incluyendo el potencial para albergar eventos deportivos y actividades de turismo de reuniones, avistamiento de aves, fotografía y descanso.

Organizadores buscan posicionar a Carmen como destino turístico estratégico. / Perla Prado Gallegos

Finalmente, los organizadores señalaron que la intención es que el Congreso de Turismo Carmen se consolide como un evento anual que permita generar propuestas, coordinación y proyectos concretos para fortalecer la economía turística del municipio. Precisaron que los paneles no serán para confrontar o juzgar lo que no se ha hecho, sino para analizar con lo que cuenta el municipio y proponer acciones para que las autoridades tomadoras de decisiones puedan ejecutar estrategias que consoliden al municipio como destino turístico.

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JGH