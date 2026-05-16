Quintana Roo recibirá histórica inversión federal en hospitales entre 2026 y 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, perfila para Quintana Roo una de las mayores inversiones federales en infraestructura hospitalaria de los últimos años, con proyectos programados entre 2026 y 2027 para ampliar la capacidad médica, reducir la saturación y evitar que los pacientes tengan que trasladarse a otros estados con el fin de recibir atención especializada. Tras la reunión sostenida entre la mandataria federal y gobernadores del sistema IMSS Bienestar, se confirmó el avance de este plan impulsado por el Gobierno federal.

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Uno de los proyectos principales será la nueva Torre de Especialidades junto al Hospital General Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, considerada una de las obras médicas más importantes para la entidad. La construcción requerirá una inversión superior a 411 millones de pesos y contempla 26 áreas médicas, además de zonas de oftalmología, atención a quemados y salud mental, con una entrega prevista para el primer semestre de 2027.

Otro proyecto prioritario será la reconversión del antiguo nosocomio general de Benito Juárez, abandonado desde el 2017, para convertirlo en el nuevo Hospital Materno Infantil de Cancún, obra que alcanzará una inversión federal de 533 millones de pesos. Este sitio contará con 40 camas censables, tres quirófanos, dos salas de parto humanizado, terapia intensiva neonatal y una unidad especializada para atender a menores con quemaduras, ofreciendo servicios gratuitos para mujeres y niños del norte del estado.

De manera paralela avanza la construcción del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, considerado uno de los proyectos médicos más relevantes para la zona maya. El complejo tendrá más de 100 camas, consultorios, quirófanos y áreas de parto humanizado, además de especialidades en cardiología, neurología, pediatría y ginecología, con una inversión federal que supera los mil 200 millones de pesos y cuya entrega está programada para diciembre de 2026.

En el sur del estado continúa la edificación del nuevo Hospital General de Chetumal, obra que representa una inversión cercana a los 2 mil 707 millones de pesos y que contará con 272 camas, 41 consultorios y cinco quirófanos, además de áreas de nefrología, cardiología y traumatología. El plan federal también contempla la rehabilitación y modernización de al menos 10 hospitales en Quintana Roo, entre ellos los de Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres, José María Morelos, Bacalar, Kantunilkín y el Hospital Oncológico de Chetumal, fortaleciendo de manera integral la atención médica en la entidad.

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JGH