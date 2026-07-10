Intentan quemar un enjambre de abejas en Mérida y terminan atacando a un jardinero

Una amplia movilización de equipos de emergencia se registró en la colonia México, norte de Mérida, luego que un intento imprudente por eliminar un enjambre de abejas mediante el uso de fuego derivó en el ataque a un jardinero y la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la avenida José Díaz Bolio, cerca de la calle 26, donde un enjambre estaba alojado en el interior del tronco de un árbol. En ese momento, un jardinero hacía labores de mantenimiento en el lugar, sin percatarse de la presencia de los insectos.

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De acuerdo con los primeros reportes, una persona decidió actuar por cuenta propia para erradicar a las abejas y, presuntamente, roció gasolina en el tronco antes de prenderle fuego, bajo la creencia de que las llamas y el humo ahuyentarían al enjambre.

Sin embargo, la acción dio resultados contrarios. El calor y el fuego alteraron a las abejas, que salieron en gran cantidad de su refugio y reaccionaron de manera defensiva. El jardinero, que estaba cerca del árbol, fue atacado antes de poder ponerse a salvo y recibió dos picaduras en la oreja derecha.

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Tras el reporte del incendio y la presencia de insectos agresivos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), paramédicos y bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia. Los técnicos en urgencias médicas proporcionaron los primeros auxilios al trabajador, pero determinaron que no presentaba una reacción alérgica grave, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, personal del Cuerpo de Bomberos logró sofocar rápidamente el incendio, evitó que las llamas alcanzaran predios cercanos o el tendido eléctrico de la zona.

Las autoridades informaron que mantendrán vigilancia en el área y realizarán una inspección posterior para determinar si el enjambre continúa en el lugar o si ya se dispersó, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes de la colonia México.