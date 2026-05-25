Destinan 575 mdp para carreteras y puentes de Quintana Roo en 2026

Quintana Roo se verá beneficiado este 2026 con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el cual destinará una inversión de 575 millones de pesos para trabajos rutinarios y de reconstrucción en el estado.

Las obras prioritarias abarcarán puentes y un total de 900 kilómetros de la red federal, destacando las autopistas 180 y 307, esta última clave por recorrer la entidad de norte a sur, las cuales sumarán 316 kilómetros de vías intervenidas.

A la par de estos proyectos viales, se contempla la modernización del sistema de almacenamiento de combustibles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en un 35%. Asimismo, el plan de infraestructura para este año incluye las remodelaciones de las terminales 1 y 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).

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El corredor económico de la Riviera Maya concentrará la mayor parte de estos recursos con una inversión de 342 millones de pesos. Con este presupuesto se pretende renovar en su totalidad 121 kilómetros de vialidad, resolviendo una de las demandas más sentidas por los quintanarroenses que dependen de esta vía para conectarse con los principales centros de trabajo, hoteles, parques y puertos del estado.

Este programa también incluye la aplicación de señalamientos horizontales a lo largo de 576 kilómetros de la red carretera. Estos trabajos de pintura de líneas, símbolos y figuras sobre el pavimento buscan regular el tránsito, guiar a conductores y peatones, y advertir sobre las condiciones del camino para garantizar una movilidad segura y ordenada.

En el sur de la entidad, en el municipio de Othón P. Blanco, se destinarán 42 millones de pesos para la reconstrucción del puente internacional Río Hondo, ubicado en la carretera Escárcega-Chetumal (186), el cual conecta a México con Belice; la obra contará con más de 120 metros de longitud, 13 metros de ancho, un corredor peatonal y mejoras de seguridad vial.

Además de proyectos viales, como la colocación de señalética, modernizarán el 35% de la planta de almacenamiento de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ubicada en el AIC / Erick Romero

También se intervendrá el puente Chemuyil, de casi 50 metros de largo y 10 de ancho, debido a que presenta daños visibles por humedad y desprendimiento de concreto.

En Benito Juárez ya se aprecian estas labores, como la colocación de microcarpeta asfáltica sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, la cual finalizó en todo su recorrido desde el puente del aeropuerto hasta el monumento Fantasía Caribeña (El Ceviche), en el centro.

Otros municipios beneficiados son Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, donde se aplicará nueva carpeta asfáltica y labores de fresado, específicamente en la carretera 184, que conecta con Yucatán.

Respecto a las obras de continuidad financiadas con el presupuesto federal de 52 mil millones de pesos, se destaca la conclusión del Puente Vehicular Nichupté, en operación desde inicios de este mes.

Por su parte, la planta de combustible de ASA, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, recibirá una modernización del 35 por ciento en su sistema de almacenamiento como parte de su segunda etapa.

A la par, se priorizará la formación de profesionales en transporte aéreo y el desarrollo de combustible sostenible para aviación, mediante un proyecto en ejecución programado de abril a diciembre de este año.