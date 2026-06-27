Semarnat aprueba Libramiento Cancún Sur: Conectará la avenida Huayacán con el Tren Maya

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó en materia de impacto ambiental a la Defensa la construcción del Libramiento Vial Cancún Sur, una obra complementaria al proyecto del Tren Maya que busca mejorar la conectividad entre las principales vialidades del municipio Benito Juárez y facilitar el acceso a la nueva Terminal de Carga ferroviaria.

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La Manifestación de Impacto Ambiental fue presentada el 16 de diciembre de 2025 y recibió el aval el 18 de junio de 2026. La resolución, publicada este viernes en la Gaceta Oficial, contempla una vida útil y de operación de 50 años. La inversión estimada asciende a 3 mil 121 millones de pesos, de los cuales alrededor de 66.9 millones serán destinados a programas ambientales para mitigar los impactos de la obra.

El proyecto será desarrollado por la empresa Tren Maya y consiste en la construcción de una nueva vialidad de 15.3 kilómetros, que funcionará como prolongación de la avenida Huayacán para enlazar la Carretera Federal 180, en el tramo Cancún-Aeropuerto, con la Carretera Federal 307, que comunica a Cancún con Playa del Carmen. La obra se ubicará al sur de la ciudad, en una zona estratégica cercana al Aeropuerto Internacional de Cancún y a la nueva infraestructura ferroviaria.

En tanto, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Dafne Fuentes Trujillo, afirmó que estos trabajos generarán aún mayor desarrollo en la zona sur de la ciudad, la cual presenta un gran dinamismo. Detalló que existen cerca de 200 desarrollos en operación que incluyen plazas comerciales y unidades habitacionales. La mayoría de los proyectos se ubican en el polígono sur de la ciudad; sin embargo, la creciente demanda obliga a fortalecer la infraestructura urbana.

De acuerdo con el estudio presentado por la Defensa, entre las obras más relevantes se contempla la construcción de un viaducto de 1.16 kilómetros para cruzar la vía del Tren Maya sin interrumpir la circulación ferroviaria ni vehicular, además de entronques con las carreteras federales, un paso superior vehicular y la integración del puente Huayacán ya existente. La etapa de preparación y construcción está prevista para desarrollarse en un periodo de 18 meses.

El documento reconoce que será necesario remover 68.512 hectáreas de vegetación, por lo que contempla acciones de rescate y reubicación de flora y fauna, programas de restauración ecológica, pasos para fauna silvestre, medidas para proteger el acuífero y mecanismos de compensación forestal conforme a la legislación vigente.

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JGH