Vecinos reclaman a la alcaldesa Atenea Gómez por la demora para recuperar seis accesos al mar en Isla Mujeres

Los vecinos lamentaron que, a un año de concluir el periodo de Gobierno, no se hayan recuperado seis accesos al mar en Isla Mujeres, por lo que exhortan a la alcaldesa Atenea Gómez a explicar el motivo de la demora en el ofrecimiento de liberar el primero de ellos, El Arrecife, cuya venta se comprometió a revertir en otoño del 2021 para posteriormente atender los demás.

Antonia Abreu, Gonzalo Romero y Alfredo Uh informaron que recientemente se confirmó la ocupación de dos accesos más, donde ahora aparecen nuevas edificaciones habitacionales en sitios que anteriormente funcionaban como ventanas al mar y por los que circulaban carros de golf. Así consta en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), con lo que suman seis bocacalles ocupadas por particulares.

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Entre estos puntos cerrados se encuentran las calles Tiburón y Manatí, ubicadas en la zona sur, entre las manzanas 34, 39 y 49, de acuerdo con el PDU. “Ahí se encuentran casas lujosas de particulares, impidiendo el paso de carros de golf que antes circulaban por esa zona”, denunciaron.

Presumiblemente, señaló Antonia Abreu, las ventas habrían sido realizadas por el exalcalde Juan Carrillo Soberanis, pero corresponde a Atenea Gómez explicar por qué autorizó las licencias de construcción, debido a que las obras se ejecutaron durante su administración. “Debe dar la cara si autorizó o no esta obra, pero, más que nada, había ofrecido respetar a plenitud el PDU sobre los accesos al mar”, cuestionó.

De acuerdo con otras denuncias, existen dos pasos obstruidos con viviendas construidas frente al plantel del Colegio de Bachilleres. Además, permanece bloqueada con escombros la desembocadura hacia Playa Norte de la calle Adolfo López Mateos, en el Centro Histórico, sin que se haya habilitado el tránsito por ese sitio.

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El centro de la polémica se encuentra en la bocacalle El Arrecife, que fue cerrada a finales de julio del 2021. Luego de una movilización vecinal para intentar reabrirla, la entonces Alcaldesa electa ofreció revertir aquella venta y revisar los demás accesos para conservarlos conforme a lo establecido en el PDU, recordaron las familias Fernández y Gaitán, quienes participaron en aquella manifestación pública.

Gonzalo Romero y Alfredo Uh también solicitaron que se abran de lado a lado las calles Tiburón y Manatí hasta el circuito perimetral, debido a que, frente a las instalaciones de Parque Garrafón, permanece imposibilitado el paso peatonal, a diferencia del extremo que colinda con el mar Caribe.

Los inconformes no descartan movilizarse nuevamente, como ocurrió en dos ocasiones con el mirador de Parque Garrafón, ubicado a unos 50 metros del sitio. En ese lugar, durante el Gobierno de Juan Carrillo, se había autorizado la construcción de una obra particular, un restaurante, pero los habitantes se opusieron y ejercieron presión hasta que la alcaldesa Atenea Gómez actuó en consecuencia. El espacio fue declarado área de equipamiento urbano y, a principios del 2026 se estrenó el parador renovado.