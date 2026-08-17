Liberan 129 tortugas marinas en Playa Bonita

Un total de 129 tortugas marinas fueron liberadas en aguas de Playa Bonita, con el acompañamiento de personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Séptima Zona Naval, con el propósito de fortalecer la protección de esta especie durante la temporada de anidación y reducir los riesgos asociados con depredadores naturales y el tráfico ilegal.

El personal naval brindó seguridad perimetral durante la liberación de los ejemplares, como parte de las acciones de protección de la fauna marina que se realizan en las playas campechanas. La actividad contó con la participación de personal especializado, encargado de garantizar que las tortugas llegaran al mar en condiciones adecuadas.

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Durante la jornada se ofreció una explicación sobre la importancia de los campamentos tortugueros y las labores que realizan para proteger a las especies que arriban a las costas de Campeche. Estas instalaciones son indispensables durante la temporada de anidación, pues permiten establecer medidas de vigilancia y protección para los ejemplares y sus nidos.

Las tortugas marinas enfrentan riesgos como depredadores y el tráfico ilegal de especies, por lo que las acciones de vigilancia y protección adquieren relevancia durante la temporada reproductiva.

La participación de la Séptima Zona Naval permitió establecer condiciones de seguridad durante la liberación. El personal de la Armada de México mantuvo vigilancia en el área para prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo a las tortugas y al personal especializado.

La Semar destacó que estas labores forman parte del trabajo coordinado con organizaciones y autoridades dedicadas a la conservación de las tortugas marinas en Campeche. La colaboración permite reforzar la vigilancia en las zonas de anidación.

Como parte de estas acciones, la Séptima Zona Naval continuará con recorridos permanentes de vigilancia terrestre y marítima en las rutas de anidación, para detectar riesgos y mantener presencia en los puntos de mayor actividad reproductiva.

La dependencia naval informó que mantendrá la coordinación con el Consejo Consultivo de Tortugueros de Campeche para fortalecer las medidas de protección. La participación conjunta de personal especializado, grupos tortugueros y autoridades permite ampliar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en las playas del Estado.