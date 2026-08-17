¿Quién es el nuevo novio de Cazzu? Esto se sabe

La artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, confirmó que se encuentra nuevamente en una relación sentimental. La revelación ocurrió a más de dos años de su mediática separación del cantante mexicano Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti.

La revelación de que la artista tiene una nueva pareja fue hecha durante una entrevista y de manera accidental. Este hecho generó sorpresa entre sus seguidores que rápidamente inundaron las redes sociales con la finalidad de saber más sobre la nueva relación que tiene la argentina.

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¿Cómo fue que Cazzu reveló que tiene un novio?

Fue durante una charla sobre literatura con la periodista Malena Rey para el portal “Cenital" que Cazzu reveló que tenía novio. Al ser cuestionada sobre por qué albergaba dos ediciones de ‘La Divina Comedia’ en su hogar, la trapera explicó de forma casual que uno fue un regalo de su novio.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”. Con esa sola frase, la intérprete hizo oficial que ha comenzado una nueva relación dejando atrás su soltería.

¿Qué se sabe de la pareja de Cazzu?

Aunque Cazzu evitó mencionar el nombre de su pareja durante la entrevista, diversas versiones periodísticas y seguidores señalan que se trata del bailarín y actor de doblaje argentino Ignacio Colombara. El joven forma parte de su equipo de trabajo y ha colaborado estrechamente en sus giras.

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