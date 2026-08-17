Exploran una antigua estructura bajo el Centro Cultural del Mayab en el Centro Histórico de Mérida

Integrantes del Grupo Espeleológico Ajau realizaron un recorrido de reconocimiento en la estructura subterránea localizada bajo las instalaciones del Centro Cultural del Mayab, en Mérida, donde documentaron diversos elementos arquitectónicos y constructivos de una edificación de época colonial, atribuida al siglo XVI.

El recorrido se efectuó el pasado 15 de agosto de 2026, a las 9:00 horas, con la participación de Carlos Evia Cervantes, Addy Loria, Clement Rozon, Fátima Tec Pool, Jotam Sánchez, Natalia Quintanilla y Axel Cardos.

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Durante la exploración se identificó un espacio compuesto por galerías abovedadas de cañón corrido y arcos de medio punto, construidos con mampostería de piedra caliza y recubiertos con mortero, además de conservar restos de aplanado.

En los muros fueron contabilizadas al menos nueve oquedades rectangulares, abiertas directamente en el paramento y distribuidas de manera regular a diferentes alturas. Las separaciones entre ellas son aproximadamente constantes, aunque hasta el momento no se ha determinado cuál era su función dentro de la estructura.

Otro de los elementos documentados fue la presencia de fragmentos de carbón integrados en la mezcla constructiva. De acuerdo con el Grupo Espeleológico Ajau, esta técnica tiene origen maya y posteriormente fue adoptada por los constructores españoles. Se considera que su utilización pudo estar relacionada con el control de la humedad en las edificaciones.

El uso original de este espacio subterráneo aún no ha sido establecido con certeza. Aunque algunas características permiten considerar que pudo haber funcionado como cripta, las huellas de humedad también plantean la posibilidad de que tuviera alguna función relacionada con el almacenamiento de agua, posiblemente como aljibe.

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Como parte del recorrido, los integrantes del grupo realizaron un registro fotográfico y elaboraron notas de campo para continuar con el análisis de las características del inmueble.

El Grupo Espeleológico Ajau agradeció al historiador Felipe Castro Medina las gestiones realizadas para permitir el acceso a este espacio subterráneo, cuyo estudio puede aportar información sobre las técnicas constructivas y el uso de inmuebles durante la época colonial en Mérida.