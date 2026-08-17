Asi puedes llegar a Mesones la calle de las papelerías del Centro de la CDMX y encontrar útiles escolares a bajo precio

Con el regreso a clases, una de las tareas que más preocupa a madres, padres y tutores es completar la lista de útiles escolares sin que el gasto se dispare. En la Ciudad de México, el Centro Histórico se mantiene como uno de los principales puntos para comparar precios y encontrar materiales básicos para estudiantes de distintos niveles.

En la zona de Mesones, especialmente conocida por concentrar papelerías y distribuidores, es posible localizar artículos escolares con precios que comienzan desde menos de 10 pesos, de acuerdo con experiencias de consumidores difundidas en redes sociales.

La variedad incluye desde piezas básicas de papelería hasta materiales utilizados para tareas, proyectos y actividades escolares.

¿Qué útiles escolares se pueden comprar desde 2 pesos en el Centro de CDMX?

Entre los productos que pueden encontrarse en las papelerías del Centro Histórico aparecen libretas, lápices, colores de madera, hojas de colores, pinturas, tijeras, plumones y otros materiales utilizados durante el ciclo escolar.

Los precios dependen del establecimiento, la marca, presentación y cantidad comprada, por lo que recorrer distintos negocios permite comparar antes de adquirir toda la lista.

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Además, en esta zona existen establecimientos dedicados tanto a la venta individual como a la distribución por volumen, una característica que puede resultar útil cuando se necesitan varios artículos del mismo tipo.

¿Dónde están las papelerías económicas del Centro Histórico?

La calle de Mesones es una de las zonas más conocidas de la capital para comprar útiles escolares. Se encuentra a poca distancia de estaciones del Metro como Pino Suárez y Zócalo/Tenochtitlan, desde donde se puede continuar caminando hacia los corredores comerciales.

En las semanas previas al inicio de clases, la afluencia de compradores suele aumentar, por lo que acudir con anticipación permite revisar con mayor calma precios, modelos y existencias.

Dicen que van a gastar 4 mil pesos por cada niño. 😏



Se apertrechan padres de familia en Mesones ante el próximo inicio de clases. Madrugadores acuden en busca de variedad, calidad y precio. pic.twitter.com/c4FqwllQzQ — LOBITO ☕ ♊️ (@Rammoncho) August 17, 2026

¿Cómo ahorrar al comprar útiles escolares?

Una recomendación es llevar la lista completa antes de salir de casa y comparar precios en distintas papelerías antes de pagar. También es conveniente revisar qué materiales del ciclo anterior todavía pueden utilizarse.

Comprar con anticipación puede reducir las compras de última hora y facilitar la búsqueda de productos con mejores precios. En el Centro de la CDMX, la concentración de papelerías permite encontrar alternativas de distintos costos en una misma zona y ajustar el presupuesto destinado al regreso a clases.

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