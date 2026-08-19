Operativo contra “Tío Lako” deja nueve detenidos en Michoacán; capturan a su hija y pareja sentimental

El Gabinete de Seguridad federal informó que nueve personas fueron detenidas durante un operativo realizado este miércoles en Michoacán, como parte de trabajos de inteligencia e investigación contra una organización delictiva con presencia en la entidad y en Jalisco.

Entre las personas capturadas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional de ese grupo criminal.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo en Michoacán?

De acuerdo con el reporte oficial, durante la operación fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos y 16 armas de fuego.

También se localizaron aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad señaló que los aseguramientos forman parte de las acciones dirigidas a reducir la capacidad operativa de la organización investigada.

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Detenciones provocaron bloqueos en distintos puntos

Tras las capturas se registraron interrupciones en diferentes vías de comunicación, en respuesta a la operación de las fuerzas federales.

Ante esta situación, autoridades civiles y militares pusieron en marcha el Plan Antibloqueo para recuperar el tránsito y evitar mayores afectaciones a la población.

Durante la mañana se reportaron vehículos incendiados y bloqueos carreteros en varios puntos de Michoacán, principalmente en regiones del occidente del estado.

¿Fue detenido “Tío Lako”?

El comunicado oficial no reporta la captura de Heraclio “N”, por lo que hasta el momento no existe confirmación de que “Tío Lako” haya sido detenido.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en nueve integrantes de una organización delictiva.



Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja… pic.twitter.com/Cf78qQUNm5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

Las autoridades sí confirmaron la aprehensión de personas de su círculo cercano y de otros presuntos integrantes de la organización.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que continuará con las investigaciones y operativos para combatir a las estructuras criminales que mantienen presencia en Michoacán y Jalisco.

IO