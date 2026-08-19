Incendio en departamento de Paseo Kusamil de Cancún deja a una mujer sin pertenencias

Una mujer perdió todas sus pertenencias en un incendio en el interior de su departamento, en el fraccionamiento Paseo Kusamil, lo que originó una fuerte movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos para evitar que el fuego se propagara a otras viviendas.

El siniestro fue reportado por los vecinos alrededor de las 9:20 horas, cuando notaron que empezaba a salir bastante humo por la ventana de uno de los departamentos, en el tercer nivel de un edificio, ubicado en la calle Circuito Ébano.

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Los primeros reportes señalaron que el fuego inició en una de las habitaciones por causas desconocidas y se extendió a otro cuarto, lo cual obligó a la propietaria a tener que salir para ponerse a salvo.

Ante el llamado de auxilio acudieron policías municipales, bomberos y elementos de la Dirección de Protección Civil para brindar ayuda.

Los “traga-humos” lograron controlar la situación y sofocaron las llamas, las cuales consumieron todas las pertenencias de la mujer que ocupa el departamento, quien sufrió una crisis nerviosa ante esta desgracia.

Por este motivo, paramédicos de Protección Civil le brindaron atención en una ambulancia, sin que ameritara ser trasladada a un hospital.