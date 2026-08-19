Campeche prepara refugios para más de 37 mil personas ante riesgo de lluvias torrenciales

Ante la posibilidad de que las lluvias torrenciales continúen en los próximos días, la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) confirmó que los refugios temporales se encuentran listos para recibir a más de 37 mil personas que pudieran resultar damnificadas por inundaciones en sus viviendas, caída de árboles, postes u otras afectaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos.

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El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, informó que las recientes lluvias acompañadas de fuertes vientos, conocidas como “trombas”, ya dejaron afectaciones en distintos puntos del Estado, principalmente por árboles y postes derribados, láminas desprendidas y vehículos que quedaron varados en zonas inundadas.

Precisó que tan solo durante la última condición meteorológica registrada el pasado sábado se contabilizaron alrededor de 10 árboles caídos en la capital campechana y seis en Hopelchén, además de cuatro postes derribados, tres pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno a Teléfonos de México (Telmex), algunos de los cuales obstruyeron vialidades y generaron riesgos para la población.

Uno de los casos más delicados ocurrió cuando un árbol derribó un poste que terminó sobre una vivienda. Aunque la familia se encontraba fuera de peligro inmediato, personal de Protección Civil intentó trasladarla a un refugio temporal. En San Rafael también fue necesario evacuar a una familia ante el riesgo generado por un poste desprendido, trasladándola con apoyo de la Policía de Campeche a Lerma.

Dager Granja señaló que durante esta temporada ya se han contabilizado entre 10 y 11 vehículos que han quedado varados en medio de encharcamientos o corrientes de agua, por lo que pidió a la población evitar circular o estacionarse en zonas inundadas cuando existan pronósticos de lluvias intensas.

El funcionario destacó que la prevención es fundamental y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales, modificar sus horarios de traslado cuando sea necesario y alejar vehículos, personas y especialmente menores de edad de árboles que presenten movimiento o riesgo de caer.

Ante cualquier situación de peligro, pidió comunicarse al 911, pues Protección Civil mantiene coordinación con los ayuntamientos para realizar evacuaciones y traslados. Además de los refugios temporales, existen albergues permanentes del DIF y otras instituciones que pueden ser habilitados para atender a la población.

Finalmente, Dager Granja llamó a las alcaldías, a la CFE y a Telmex a reforzar el mantenimiento preventivo de sus postes, cables, láminas y estructuras, al advertir que los riesgos pueden encadenarse durante las trombas. Subrayó que la prioridad debe ser proteger la vida y actuar antes de que las condiciones meteorológicas provoquen una emergencia mayor.

JGH