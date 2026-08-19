Argentina autoriza traslado de Fernando Farías Laguna a México; deberá comparecer ante juez en el Altiplano

El gobierno de Argentina autorizó el traslado a México de Fernando Farías Laguna, exmando naval señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, por lo que su entrega podría concretarse en las próximas horas.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Arturo Ángel, Interpol será la encargada de realizar la entrega a las autoridades mexicanas.

El reporte representa un avance importante en el proceso que se seguía desde Argentina, donde Farías Laguna permanecía detenido mientras se resolvía su situación jurídica y el mecanismo para su retorno a México.

¿Cuándo será trasladado Fernando Farías Laguna?

La información disponible señala que el traslado podría realizarse en las próximas horas, una vez concluida la coordinación entre las autoridades argentinas, Interpol y el gobierno mexicano.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente la hora exacta de llegada ni el punto por el que ingresará al país.

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Deberá comparecer en el penal del Altiplano

Tras su llegada, Farías Laguna deberá presentarse ante un juez de control en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La comparecencia estaría prevista entre el 20 y 21 de agosto, cuando enfrentará formalmente las acusaciones relacionadas con su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustibles.

El periodista también reportó que autoridades de Estados Unidos habrían participado en la negociación para facilitar el traslado.

🔴Se reporta que Argentina autorizó la deportación de Fernando Farías Laguna



De acuerdo con EL UNIVERSAL, Argentina habría autorizado la deportación de Fernando Farías Laguna, quien podría ser trasladado a México en las próximas horas.



El contraalmirante es requerido por… pic.twitter.com/m3pM9emtXc — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2026

Farías Laguna es investigado por huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna ha sido señalado por autoridades mexicanas por su probable participación en una red dedicada a introducir hidrocarburos al país mediante mecanismos irregulares para evadir impuestos.

Su traslado no implica una sentencia condenatoria. Será el proceso judicial en México el que determine su situación jurídica y eventual responsabilidad en los delitos que se le imputan.

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