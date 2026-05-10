Comisión Nacional de Vivienda anuncia la construcción de 336 predios de interés social en Cozumel

Tras más de 30 años sin desarrollos de vivienda social en la "Isla de las Golondrinas", el Gobierno anunció la construcción de 336 casas como parte de un programa de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Esta medida busca atender el rezago habitacional acumulado, aunque especialistas y ciudadanos advierten que la cifra será insuficiente frente a la demanda actual.

El anuncio fue realizado durante la reciente visita del director regional de Conavi, Iván Sánchez, quien detalló que el proyecto contempla viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados. El plan está dirigido a personas con ingresos menores a dos salarios mínimos y sin acceso a créditos. Además, se prevé un esquema complementario de unidades en renta para jóvenes, con espacios cercanos a los 40 metros cuadrados.

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La iniciativa representa el primer esfuerzo de este tipo en décadas, en un contexto donde el crecimiento poblacional y turístico ha presionado el mercado inmobiliario. En los últimos años, el costo de las propiedades y de los arrendamientos ha aumentado de forma sostenida, impulsado por la limitada disponibilidad de suelo urbanizable en la ínsula.

“Es una buena noticia, pero la realidad es que 336 casas no alcanzan para todos los que necesitamos vivienda. Hay muchas familias que llevan años esperando una oportunidad”, señaló Guadalupe Chan, trabajadora del Sector Salud, quien actualmente destina gran parte de su ingreso al pago de renta.

El proceso de asignación se realizará mediante registro y sorteo. De acuerdo con autoridades, este mecanismo busca garantizar transparencia en la distribución, aunque también evidencia la falta de oferta suficiente para cubrir las necesidades de la población. El proyecto podría generar un alivio parcial en el segmento económico, pero advierten que su impacto será limitado si no se impulsa una estrategia integral a mediano y largo plazo.

“El problema de fondo es estructural. Cozumel tiene una demanda creciente y poca oferta accesible. Este proyecto ayuda, pero no resuelve el rezago acumulado”, explicó el arquitecto Carlos Poot, consultor en temas de vivienda.

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Además del acceso a patrimonio propio, otro de los retos es el mercado de rentas, que continúa al alza. Muchos habitantes, especialmente jóvenes y empleados del sector turístico, enfrentan dificultades para encontrar opciones asequibles, lo que genera una presión constante en su economía.

“Hay rentas muy caras para lo que ganamos. Si no hay más proyectos como este, la situación no va a cambiar mucho”, comentó José Canché, empleado de hotelería.

El anuncio de estas viviendas marca un avance tras décadas de ausencia de políticas públicas en la materia; sin embargo, la expectativa ciudadana se mantiene cautelosa. Mientras la obra avanza en sus etapas iniciales, el reto para el Ayuntamiento y el Gobierno federal será ampliar la oferta para garantizar que más familias accedan a una estancia digna en un mercado competitivo.