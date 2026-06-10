Retrasos en construcción de domos obligan a escuelas de Cozumel a modificar clases

Los retrasos en la construcción de domos en diversas escuelas han obligado a docentes y directivos a implementar medidas emergentes, como clases en línea y salidas anticipadas, debido a los riesgos que representan las labores en curso durante el horario escolar, donde la presencia de maquinaria y materiales expone a estudiantes y personal a posibles accidentes.

En distintos planteles, las obras continúan desarrollándose mientras se llevan a cabo las actividades académicas, lo que ha generado preocupación entre la comunidad. Ante este escenario, los centros escolares han optado por ajustar horarios, restringir el acceso a áreas intervenidas y reforzar la supervisión para prevenir incidentes.

Noticia Destacada Crisis económica obliga a jóvenes de Cozumel a dejar los estudios

“Nos vimos obligados a reducir horarios y, en algunos casos, pasar a clases en línea, porque no es seguro tener a los alumnos cerca de los trabajos”, explicó Cecilia Hernández, docente de nivel preescolar, quien señaló que las condiciones actuales no son adecuadas para mantener la jornada completa.

Diego Caballero, encargado del enlace de los Servicios Educativos de Quintana Roo en la isla, ha reconocido que los proyectos presentan atrasos desde hace varios meses. De acuerdo con información oficial, la edificación de al menos 15 domos en escuelas de nivel básico forma parte de un programa estatal anunciado entre el 2025 y el 2026; sin embargo, varias intervenciones registran desfases de más de dos meses, con estructuras inconclusas, varillas expuestas y áreas recreativas inutilizadas.

Padres de familia han expresado su inquietud ante las condiciones en las que operan algunos centros educativos. “Nos preocupa que los niños estén cerca de maquinaria o materiales peligrosos. Entendemos que estas acciones son necesarias, pero no así”, comentó Carmen Ayuso, madre de familia.

Entre los factores señalados para los atrasos se encuentran incumplimientos por parte de empresas constructoras, problemas administrativos relacionados con los contratos, así como complicaciones logísticas derivadas de la condición insular de Cozumel, donde el traslado de insumos depende del cruce marítimo, lo que incrementa costos y tiempos de ejecución.

“Las áreas de recreo están cerradas y los niños no tienen dónde realizar actividades físicas. Esto afecta su desarrollo y su rutina diaria”, señaló Teresa Chi, tutora.

Docentes y paterfamilias coincidieron en la necesidad de que las autoridades aceleren las labores y garanticen condiciones seguras dentro de los planteles, ya que la prolongación de estos proyectos continúa afectando el desarrollo normal de las clases.

Aunque no se han reportado percances hasta el cierre de esta edición, la preocupación persiste entre la comunidad educativa, que insiste en la urgencia de concluir las intervenciones y devolver a los estudiantes espacios seguros y funcionales.