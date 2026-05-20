Inicia demolición de extienda del ISSSTE para la construcción de un nuevo hospital en Cancún

Tras 12 años de abandono y deterioro, inicia la demolición de lo que fue la tienda del ISSSTE en Cancún para dar paso a la construcción de un hospital del organismo que pretende atender a 90 mil derechohabientes, una obra considerada prioritaria para fortalecer la atención médica en la zona norte de Quintana Roo y mejorar la infraestructura hospitalaria.

De acuerdo con responsables de la construcción que se encontraban supervisando las primeras maniobras, los trabajos iniciaron desde el pasado lunes 18 de mayo con el derribo parcial del inmueble, aunque el proyecto contempla la demolición total de la estructura para posteriormente levantar un nuevo complejo médico moderno y funcional, en un terreno que abarca 5 mil metros cuadrados.

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El nuevo hospital contempla el fortalecimiento del área de hospitalización mediante dos etapas. En la primera fase se habilitarán 30 camas censables y posteriormente, en una segunda etapa, se incorporarán otras 60 adicionales. Con ello se pretende ampliar significativamente la capacidad de atención médica para cerca de 90 mil derechohabientes que habitan en Cancún, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel.

Comerciantes de puestos semifijos fueron removidos del lugar para que los trabajadores puedan colocar barda perimetral con láminas. La vendedora Ana María, reubicada de la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como Ruta 5, a la avenida Kabah, afirmó que esto le ha generado baja del 30 por ciento en sus ventas, pese a estar ubicada junto a la parada de autobuses.

En tanto, la señora Cristina, una vendedora de periódicos, revistas y otros artículos, se dijo preocupada por no saber en donde podría colocar su puesto, al señalar que para poder desempeñar su labor debe cubrir pagos mensuales por mil 200 pesos al Ayuntamiento.

El derechohabiente Gabriel comentó que desde hace mucho tiempo la clínica del ISSSTE ha quedado rebasada en todos los aspectos para la atención a la población. “Esta muy pequeña la clínica, con muchas carencias de personal médico, de medicinas, de capacidad”, dijo.

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El proyecto contempla la integración del edificio al nuevo complejo hospitalario del ISSSTE, como parte de una ampliación que busca fortalecer la atención médica para derechohabientes en Cancún y la zona norte del estado.

De acuerdo con la planeación, la unidad pasará de 19 a 90 camas hospitalarias, lo que permitirá ampliar de forma significativa la capacidad de atención, incluyendo áreas de urgencias y servicios especializados.