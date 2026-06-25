Cancún concentra más de la mitad de los asentamientos irregulares de Quintana Roo

El municipio Benito Juárez concentra 203 colonias o asentamientos irregulares, lo que equivale a más del 55% de los 370 registrados en todo Quintana Roo. Actualmente, 132 de estas zonas están en proceso de regularización, con lo que se beneficiaría al menos a 250 mil personas. Dicho procedimiento es coordinado por el Ayuntamiento junto con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

De acuerdo con Nora Garza Ramírez, directora del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial de Benito Juárez, este proceso también incluye la legalización de las construcciones ubicadas en terrenos ya escriturados. Señaló que esta etapa es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, con apoyo del citado Instituto.

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La alta concentración de asentamientos informales en Cancún refleja el crecimiento urbano acelerado y desordenado que ha experimentado el municipio en las últimas décadas, impulsado por el auge turístico y la migración interna en busca de empleo. Muchas de estas colonias surgieron por invasiones o ventas irregulares de terrenos ejidales, dejando a miles de familias en situación de incertidumbre jurídica, lo que limita su acceso a servicios básicos, créditos y programas sociales.

María Elena Rodríguez, vecina de la colonia El Milagro desde hace 18 años, comentó: “Llevamos mucho tiempo esperando la regularización. Pagamos por nuestro terreno, pero sin documentos no podemos mejorar la vivienda ni solicitar créditos. Es angustiante vivir con esta incertidumbre”.

En Benito Juárez, 132 zonas de invasión avanzan hacia la regularización de servicios básicos, lo que beneficiará a 250 mil habitantes / Rodolfo Flores

Esperanzados

Juan Carlos Pérez, habitante de la colonia Avante, afirmó: “Aquí somos miles de familias que construimos con esfuerzo propio. La regularización nos daría tranquilidad y la posibilidad de heredar algo seguro a nuestros hijos. Esperamos que el proceso avance rápido y no quede en promesas”.

Las familias tendrían la oportunidad de pasar de una ocupación informal a contar con certeza jurídica sobre sus propiedades. Sin embargo, el alto número de casos en Benito Juárez hace que el avance sea lento y complejo, requiriendo coordinación interinstitucional y recursos significativos.

En el resto del estado la situación es menos crítica, aunque también hay asentamientos irregulares que requieren atención, pero en la zona norte se concentra la mayor presión poblacional, donde los rezagos son más evidentes, generando problemas en servicios públicos como agua potable, drenaje, alumbrado y pavimentación.

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La regularización masiva de predios en Cancún podría mejorar las condiciones de vida de miles de habitantes, pero también exige fortalecer el ordenamiento territorial para evitar la proliferación de nuevos asentamientos irregulares en la periferia.

Las autoridades municipales y federales han intensificado mesas de trabajo para atender esta problemática, pero el reto sigue siendo considerable debido al crecimiento constante de la demanda de vivienda en uno de los municipios con mayor dinamismo poblacional.