Construcción en Quintana Roo se estanca y cae 46.4% anual

La actividad del sector de la construcción en Quintana Roo mostró señales de estancamiento durante marzo de 2026. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas del ramo (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de producción no registró variación mensual en términos reales, mientras que en su comparación anual presentó una disminución del 46.4 por ciento, lo que ubicó a la entidad como el tercer estado con mayor caída en el país.

Los resultados de la medición reflejan también una pérdida del 18 por ciento en mano de obra, al reportar actualmente a 121 mil trabajadores ocupados en el ramo.

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Pese a este panorama, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Moguel Manzur, confió en una reactivación para el segundo semestre del año, debido al inicio de obras proyectadas en la región.

El líder empresarial detalló que diversos factores propiciaron que los desarrollos se paralizaran en los meses previos; sin embargo, apuntó que si bien el conflicto bélico en Medio Oriente puede influir en los precios de los materiales e insumos de importación, los inversionistas han logrado encontrar un punto de equilibrio que ya comenzó a destrabar los trabajos.

Respecto a la participación del sector en la obra pública, comentó que en los Gobiernos estatal y municipal mantienen una intervención del 30 por ciento, lo cual ha permitido conservar activos a los empresarios locales.

Sin precisar proyectos ni fechas de inicio, el dirigente de la industria indicó que actualmente, el Estado y los municipios elaboran sus planes de obra, donde tienen una presencia importante.

“En el primer trimestre concluyeron proyecciones, por lo tanto, podría aumentar un cinco por ciento más nuestra participación en el sector público”, dijo.

El Inegi informó que, en las cifras por entidad federativa, Hidalgo destacó con un crecimiento anual del 104.8 por ciento en el valor de producción de las empresas del ramo, seguido por el Estado de México, con el 67.2, Tlaxcala (57.4) y Querétaro (50.8).

Por el contrario, las mayores contracciones se registraron en Durango, con una baja del 52.5 por ciento; Oaxaca, (48.1) y Quintana Roo (46.4), lo que refleja una marcada disparidad regional en el desempeño de la actividad durante el periodo analizado.

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De esta manera, los resultados de marzo muestran un sector constructor que mantiene estabilidad en su producción mensual, pero que continúa enfrentando desafíos en materia de empleo y actividad laboral, en un entorno donde el crecimiento de las remuneraciones sigue siendo uno de los principales soportes para los trabajadores de la industria.

A nivel nacional y de acuerdo con el reporte del Inegi, el personal ocupado total en las empresas de la construcción disminuyó 0.3 por ciento respecto a febrero de 2026. La reducción se observó tanto entre el personal dependiente de la razón social como en el subcontratado.

Dentro del personal dependiente, el número de obreros retrocedió 0.3 por ciento, mientras que el personal administrativo, contable y de dirección disminuyó 0.2. Asimismo, el grupo integrado por propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración registró una caída del 2.1 mensual.