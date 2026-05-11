Alrededor de 12 construcciones particulares han sido clausuradas en Isla Mujeres en lo que va del 2026 como parte de un operativo conjunto entre autoridades ambientales de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de prevenir, combatir y sancionar actividades que pudieran generar afectaciones ecológicas, informó la Dirección de Desarrollo Urbano tras las más recientes suspensiones.

Fuentes de la dependencia aclararon que dentro de ese listado no se contempla el procedimiento relacionado con la obra del coso taurino, clausurada durante el verano pasado por edificarse presuntamente sobre un predio irregular y fuera de lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU). No obstante, la dependencia tampoco ha considerado el desmantelamiento de la estructura, como exigen algunos habitantes que solicitan la aplicación estricta de la normativa vigente.

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Entre las 12 suspensiones destacan dos bancos de material, aunque hasta el momento no se han dado mayores detalles al respecto. Esta situación ocurre en medio del anuncio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades ambientales federales, estatales y municipales, con la promesa de atender daños en zonas como las lagunas Manatí y Chacmuchuch, donde existen filtraciones de lixiviados derivados del manejo inadecuado de las celdas en los rellenos sanitarios.

En los alrededores de más de 30 colonias irregulares predominan edificaciones de concreto y viviendas improvisadas, además de establecimientos comerciales y otros inmuebles destinados a negocios. Una situación similar ocurre incluso en asentamientos que ya cuentan con documentación federal, donde en muchas ocasiones los propietarios realizan construcciones sin efectuar los trámites correspondientes, reconocieron los vecinos Luis Poot y Enrique Cahuich.

La Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación informó que recientemente inició una nueva etapa de coordinación institucional para atender situaciones de alto riesgo ambiental, mediante acciones conjuntas encaminadas a garantizar un crecimiento ordenado, proteger los recursos naturales y hacer cumplir la normatividad urbana y ecológica vigente.

A través de las direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Ecología se realizaron inspecciones en diversos fraccionamientos irregulares, bancos de material y bodegas ubicadas en Ciudad Mujeres.

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En estos operativos participaron elementos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo (PPA) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), fortaleciendo la colaboración interinstitucional para prevenir, combatir y sancionar actividades que pudieran representar afectaciones al entorno natural, al uso de suelo y al ordenamiento territorial del municipio.

Durante los recorridos, las autoridades detectaron diversas anomalías relacionadas con daños ecológicos e incumplimientos a la normativa urbana y ambiental, motivo por el cual en algunos predios se colocaron sellos de clausura como medida preventiva y de seguridad, con la finalidad de impedir la continuidad de actividades que dañen el ecosistema.