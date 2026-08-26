Vuelve el bloqueo en la comunidad de La Pantera en Bacalar; habitantes exigen cuentas claras del FAISPIAM

La circulación hacia Mérida por la carretera federal permanece interrumpida este día debido a un nuevo bloqueo instalado por habitantes de la comunidad de La Pantera, quienes retomaron la medida de presión ante la falta de acuerdos con las autoridades en torno al programa federal FAISPIAM.

Según los inconformes, la inquietud surgió a raíz del manejo que el comité comunitario anterior dio a los recursos destinados a beneficiar a la población a través de este programa, sin que hasta la fecha se haya rendido una cuenta clara sobre su aplicación.

Esa falta de transparencia, argumentan los pobladores, es la causa directa que los llevó de nueva cuenta a cerrar la vialidad, luego de que una primera ronda de diálogo con las autoridades no arrojara una solución satisfactoria.

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El FAISPIAM forma parte de los programas del Bienestar cuya supervisión, en el ámbito institucional y federal, corresponde a la Delegación de Programas para el Bienestar en Quintana Roo, a cargo del delegado federal, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Será esta instancia, junto con el INPI, la que eventualmente deberá dar respuesta a las exigencias planteadas por la comunidad para desbloquear tanto los recursos como la carretera.

Mientras tanto, y como medida preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron en el punto del bloqueo con el fin de resguardar la seguridad de los automovilistas varados y de los propios manifestantes, evitando así cualquier confrontación mientras se mantiene cerrado el paso vehicular. Al momento no se reportan enfrentamientos ni personas lesionadas.