Intento de desalojo en colonia José María Morelos generaría pleito entre particulares; esto es lo que sabemos

Un presunto intento de desalojo en un predio de la zona centro de esta ciudad generó un conflicto entre particulares, luego de que una mujer asegurara que el terreno donde vive fue adquirido por su difunto esposo hace 27 años.

La habitante, identificada como María Alicia Canché Cocom, relató que la tarde de este jueves un hombre identificado como Marcos Tun Dávalos llegó al lugar acompañado de personal de Catastro para realizar mediciones, al argumentar que es el propietario del inmueble.

De acuerdo con su versión, su esposo, quien ya falleció, compró el predio a Tun Dávalos hace casi tres décadas. Sin embargo, señaló que posteriormente intentaron formalizar la adquisición mediante la firma del documento de compraventa, pero no lograron localizar al entonces propietario.

Tras la muerte de su esposo, María Alicia Canché indicó que continuó buscando a Marcos Tun Dávalos, incluso en la comunidad de Huay Pix, con la intención de obtener su firma y concluir el trámite correspondiente, aunque aseguró que tampoco consiguió ubicarlo.

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La mujer afirmó que alrededor de la una de la tarde de este jueves, el hombre llegó acompañado de personal de Catastro para medir el terreno, situación que la tomó por sorpresa, pues sostiene que el inmueble fue comprado por su esposo.

No obstante, explicó que Marcos Tun Dávalos argumenta ser el dueño del predio debido a que cuenta con el título de propiedad, lo que podría derivar en un conflicto legal entre ambas partes para determinar la posesión y propiedad del terreno.

Se buscó obtener la versión de Marcos Tun Dávalos sobre los señalamientos; sin embargo, no atendió a los medios, ya que permaneció al interior de su vehículo durante la diligencia.