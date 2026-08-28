Ieqroo confirma que la reelección seguirá vigente en Quintana Roo para las elecciones de 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó por unanimidad los criterios rectores en materia de reelección para el Proceso Electoral Local 2027.

Durante la sesión ordinaria, el pleno precisó que, aunque en mayo del 2026 se aprobaron reformas a la Constitución local para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral, los artículos transitorios establecen expresamente que dichas restricciones entrarán en vigor hasta los comicios del 2030. Debido a esta precisión legal, el marco normativo previo, que permite la reelección por un único periodo adicional, continuará vigente para el proceso del 2027.

Estas disposiciones aplican a quienes resultaron electos como propietarios o suplentes en la elección 2023-2024 para Presidencias Municipales, Sindicaturas, Regidurías y Diputaciones locales. Entre los requisitos establecidos, el órgano electoral determinó que los aspirantes deberán ser postulados por el mismo partido o coalición que los registró originalmente, a menos que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del mandato, fijada como fecha límite el 31 de marzo del 2026 para los Ayuntamientos y el 4 de marzo del mismo año para las Diputaciones.

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Asimismo, los funcionarios que busquen repetir en el cargo deberán notificarlo mediante una carta un día antes del inicio de las precampañas, lo que ubica como fecha límite el 14 de enero del 2027 para integrantes de Ayuntamientos y el 14 de febrero del 2027 para legisladores locales. El Ieqroo hizo especial énfasis en que el cumplimiento del principio de paridad de género, tanto horizontal como vertical, tendrá prioridad sobre cualquier derecho individual a permanecer en el puesto.

En materia de organización electoral para la jornada programada el 6 de junio del 2027, el Consejo General ratificó a la Unidad Técnica de Informática y Estadística (UTIE) como responsable de operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). La determinación se sustentó en la experiencia de dicha instancia, que ha implementado el sistema en 10 procesos ordinarios entre el 2004 y el 2024, además de un proceso extraordinario. Esta designación atiende las disposiciones de la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones del INE, que exige formalizar a la instancia responsable al menos nueve meses antes de la jornada electoral, por lo que septiembre del 2026 constituye el plazo normativo.

A la par, se aprobó la creación de la Comisión Temporal encargada de supervisar el PREP, del 2 de septiembre del 2026 al 2 de julio del 2027. El órgano quedó integrado por la consejera María Salomé Medina Montaño como presidenta; las consejerías de Rubí Pacheco Pérez, Nora Leticia Cerón González y Julio Asrael González Carrillo como integrantes, y el titular de la UTIE, Isaías Contreras Benítez, como secretario técnico. Por otra parte, se asignó a la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales la supervisión del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, mientras que la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral estará a cargo de su coordinación directa.

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Durante la misma sesión, los consejeros declararon inexistentes las conductas e infracciones denunciadas contra la diputada federal Freyda Marybel Villegas Canché, el senador Eugenio Segura Vázquez y la secretaria de Educación en el estado, Elda María Xix Euán. En el caso de la legisladora federal, la queja interpuesta por el ciudadano Bernardo Martín Yah dentro del procedimiento IEQROO/POS/002/2026 y su acumulado IEQROO/POS/044/2026, por presunta difusión extemporánea de su informe legislativo en bardas y una revista, fue desechada. Respecto al senador y la secretaria de Educación, el procedimiento IEQROO/POS/65/2026, promovido por Erikc Sánchez Córdova por supuestos actos anticipados y promoción personalizada durante los eventos “Diálogos de Preparatoria” y “Diálogos Universitarios”, tampoco aportó elementos constitutivos de una infracción.

El Consejo General dio por recibidos el informe de la Secretaría Ejecutiva y los reportes de la Dirección de Partidos Políticos sobre el procedimiento de verificación trianual del padrón de afiliados de las agrupaciones políticas locales Movimiento Laborista Quintana Roo y Redes Sociales Progresando en Quintana Roo.