Óscar Rébora sueña con la candidatura a la presidencia de Benito Juárez pese a los cuestionamientos

Óscar Alberto Rébora Aguilera, actual secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, figura entre los aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez rumbo a las elecciones de 2027. Su nombre ronda en los círculos del partido y en mediciones internas, pese a sus desmentidos públicos. Sin embargo, su trayectoria, desde su paso como regidor en Benito Juárez hasta su actual encargo al frente de la dependencia ambiental, está marcada por resultados limitados en temas como el sargazo, la deforestación y la protección de los ecosistemas, además de señalamientos personales que han deteriorado su imagen pública. En un municipio que demanda respuestas concretas a problemas urbanos, turísticos y ambientales, su proyección política genera más interrogantes que certezas sobre su capacidad de Gobierno.

Enfrenta quejas

Al frente de la SEMA, su administración ha enfrentado severos cuestionamientos. El sargazo continúa afectando las playas del Caribe Mexicano pese a los operativos y anuncios de nuevas estrategias; organizaciones civiles y ciudadanos señalan que las acciones implementadas han sido más reactivas que preventivas. También se le atribuye falta de transparencia en trámites ambientales, autorizaciones para desarrollos y lentitud para atender casos de deforestación en zonas vulnerables.

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Entre las críticas también se menciona la emisión de manifestaciones de impacto ambiental, como ocurrió con el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, aunque esa atribución corresponde al ámbito federal. Si bien ha firmado memorandos, anunciado procesos de digitalización e impulsado programas de capacitación, los indicadores relacionados con manglares, calidad del agua y control de especies no reflejan cambios estructurales en un estado vulnerable al cambio climático.

Se percibe necesario

En diversas ocasiones ha sido declarado en desacato por juzgados federales por incumplir una sentencia ambiental, como ocurrió en el caso de San Mex en Playa del Carmen. A esto se suman acusaciones de corrupción al interior de la SEMA, presuntamente mediante pagos irregulares disfrazados de convenios verdes.

Sargazo, deforestación y corrupción marcan trayectoria

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en 2022, cuando enfrentó una denuncia por presunta violación durante su etapa como subsecretario. La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó no ejercer acción penal por inconsistencias, pero el caso tuvo amplia difusión mediática y continúa presente en el debate público.

Su eventual candidatura a la alcaldía de Benito Juárez, aunque descartada públicamente por él, alimenta la percepción de que la SEMA funciona como plataforma política, ya que su presencia constante en medios y redes sociales parece contradecir ese discurso.

La trayectoria de Óscar Rébora Aguilera retrata a un funcionario con discurso ambientalista, pero con resultados limitados en los cargos que ha desempeñado. En Cancún, donde convergen el turismo masivo, la desigualdad y la presión ambiental, su historial plantea dudas sobre su capacidad para ofrecer soluciones integrales.