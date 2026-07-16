Presunto fraude y escaso desempeño marcan la aspiración de Anahí González para la presidencia municipal de Cancún

Anahí González Hernández, senadora de Morena por Quintana Roo, es una de las figuras que más suenan para buscar la candidatura de su partido a la presidencia municipal de Benito Juárez en las elecciones del 2027. Su nombre aparece en encuestas internas y conversaciones de pasillo, pero su trayectoria, que incluye haber sido regidora del municipio Benito Juárez (2018-2021), diputada federal (2021-2024), cargo en el que representó al Distrito 2 (Chetumal) durante la LXV Legislatura, siendo de Cancún, y actualmente senadora de la República (2024-2027), de cuota indígena, está llena de cuestionamientos serios sobre cómo llegó, sus pobres resultados en su labor legislativa y una dedicación casi exclusiva a promocionarse en redes sociales.

En una ciudad como Cancún, con problemas gigantes en seguridad, servicios públicos, turismo y desigualdad, su posible salto a la alcaldía genera más dudas que certezas entre la ciudadanía.

González Hernández, desde que entró a Morena, se ha dedicado a vivir del erario; no se registran empresas privadas de gran escala en su historial público. Su ascenso más relevante fue la candidatura a senadora, un espacio que generó fuertes controversias desde el principio.

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La polémica de la candidatura indígena

Uno de los señalamientos más graves en su contra es el cómo llegó a la senaduría. Diversos sectores y medios locales la acusan de haber conseguido la candidatura de manera fraudulenta, en contubernio con el Gran Consejo Maya, que le expidió un documento señalando que era originaria del pueblo maya San Juan de Dios, en Tulum, y luego lo cambió a X-Yatil, en Felipe Carrillo Puerto, señalando una vinculación sólo con labor social, siendo que ella nació en Cancún.

Se le reprocha haber desplazado a perfiles auténticos de la comunidad indígena que legítimamente aspiraban al espacio.

Críticos y activistas mayas han denunciado que este arreglo político dejó de lado la verdadera representación de los pueblos originarios para beneficiar a una figura cercana al poder morenista.

Se le reprocha haber desplazado a perfiles auténticos de la comunidad indígena. / Especial

Resultados tibios como senadora

Desde que llegó a la Cámara de Senadores, Anahí González ha mantenido un perfil bajo en cuanto a iniciativas de fondo. Su labor legislativa se ha caracterizado por posicionamientos alineados a la agenda nacional de Morena, pero con escaso impacto concreto en temas prioritarios para Quintana Roo, como sargazo, seguridad turística, atención a comunidades mayas o desarrollo económico inclusivo.

Analistas y observadores coincidieron en que sus contribuciones han sido limitadas, sin impulsar reformas profundas que respondan a las necesidades reales.

Lo que sí destaca es su intensa actividad en redes sociales. González Hernández ha sido señalada por presunto uso de recursos públicos para su promoción personal y por priorizar eventos mediáticos sobre trabajo legislativo, pues se ha dedicado de manera casi exclusiva a promocionarse constantemente: publicaciones diarias, fotos en eventos, entregas simbólicas y mensajes de “trabajo a ras de piso” que sirven más para construir imagen personal que para rendir cuentas reales, lo que contrasta con los rezagos persistentes en los temas que supuestamente defiende.

La morenista es acusada de usar eventos públicos como autompromoción en redes sociales. / Especial

La tragedia de la cabalgata y otros señalamientos

A los cuestionamientos se suma el polémico episodio de una cabalgata en Playa del Carmen, donde dos caballos, uno de los cuales ella montaba, colapsaron por golpe de calor y deshidratación durante un evento en el que participó y promovió. El incidente generó fuerte indignación pública y acusaciones de negligencia y maltrato animal.

Organizaciones defensoras de animales y diputados de oposición la han señalado directamente por respaldar un evento donde los animales fueron sometidos a un recorrido largo bajo el sol sin condiciones adecuadas.

Críticos también cuestionaron su cercanía a ciertos grupos de poder dentro de Morena y la percepción de que su carrera ha avanzado más por lealtades internas que por méritos acumulados, señalándola de traicionar al grupo político que la impulsó hasta llegar a senadora, pues “Gino” Segura fue quien hizo la campaña y en segunda fórmula iba ella, sí o sí ganaba. Pero ahora, un año después, ella está apoyando a Rafael Marín Mollinedo.

Ciudadanos y los mismos morenistas señalan que esto era de esperarse, pues esta senadora, que dice representar a los pueblos indígenas y donde la llaman farsante, en lugar de realizar su informe de labores legislativas en algún municipio de la zona maya, hizo un megaevento en Cancún, que fue más una pasarela política y donde se destapó formalmente Marín Mollinedo con su apoyo.

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Búsqueda de la Presidencia y tensiones internas

Su interés por la presidencia municipal de Benito Juárez ha generado tensiones dentro de Morena. Compite con otros perfiles fuertes del partido y su proyección es vista por algunos como un salto ambicioso que responde más a cálculo político que a una trayectoria en administración municipal. Como senadora, no ha demostrado la capacidad necesaria para manejar una ciudad del tamaño y complejidad de Cancún.

La radiografía de Anahí González Hernández muestra a una política de sólo discursos, pero con un historial marcado por señalamientos de irregularidades en su carrera política, con resultados limitados y una dedicación evidente a la autopromoción.

Su posible candidatura a la alcaldía más importante del estado levanta preguntas serias sobre coherencia y capacidad.

El interés social de este perfil es claro: ilustra cómo en la política actual, la lealtad y las redes internas pueden pesar más que los resultados concretos y la representación genuina.

En Benito Juárez, donde miles de ciudadanos enfrentan problemas de inseguridad, falta de servicios y desigualdad, la proyección de figuras con estos cuestionamientos genera escepticismo sobre las verdaderas opciones que ofrece Morena.

Los señalamientos por la forma en que obtuvo la senaduría indígena, la falta de logros legislativos visibles y su constante autopromoción seguirán siendo puntos centrales del debate rumbo a 2027. La ciudadanía observa cómo se repiten patrones que priorizan imagen y cargos sobre soluciones reales a los problemas que afectan la vida diaria de los quintanarroenses.