Verónica Lezama se perfila rumbo a Cancún 2027 entre escepticismo y cuestionamientos por su trayectoria

Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo y hermana de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se perfila como una de las principales aspirantes de Morena a la presidencia del municipio Benito Juárez para las elecciones del 2027.

Su nombre aparece en encuestas internas y externas promovidas desde el poder; sin embargo, su trayectoria genera escepticismo y rechazo ciudadano en una demarcación que exige gestión eficiente, transparencia y no solo narrativa familiar.

Su inclusión en las mediciones de opinión es interpretada como parte de una operación política para consolidar candidaturas afines al grupo de la mandataria estatal. No obstante, esta proyección genera tensiones al interior de la coalición Morena-PVEM y con militantes que demandan perfiles con mayor experiencia ejecutiva.

Noticia Destacada Jorge Sanén perfila aspiración rumbo a Cancún 2027 entre cuestionamientos y críticas

Lezama Espinosa ocupa la presidencia honoraria del DIF estatal desde el 2022. No cuenta con experiencia en cargos de elección popular ni en administraciones locales de alto nivel antes de su designación, la cual coincidió con el inicio del Gobierno de su hermana.

Su paso por el organismo en Benito Juárez y posteriormente a nivel estatal se ha centrado en eventos masivos, entregas de apoyos y ferias.

Como presidenta de la institución, su labor es calificada de tibia e ineficaz por críticos y observadores.

Pese a los recursos millonarios manejados, persisten quejas sobre lentitud en trámites, insuficiencia de apoyos a familias vulnerables, opacidad en contrataciones y priorización de actos mediáticos sobre la atención integral a la niñez, mujeres en situación de violencia y la zona maya.

La imposición de la consanguínea de la mandataria estatal genera tensión en Morena / Especial

Se le cuestiona el uso del DIF como plataforma de posicionamiento personal, con giras y entregas en Cancún interpretadas como actos anticipados de campaña que aprovechan infraestructura y presupuesto público.

A esto se suman acusaciones de abandono y maltrato a menores en la Casa de Atención Temporal, la presunta omisión ante abusos a personas de la tercera edad en el albergue de Chetumal —donde supuestamente son despojados de sus pensiones por la directora— e irregularidades en los comedores estudiantiles de Othón P. Blanco.

El elemento más recurrente en el análisis de su perfil es el parentesco directo con la gobernadora, quien además colocó a su esposo, Miguel Ángel Zenteno Cortés, como regidor en Cancún en dos ocasiones y luego como síndico, lo que se acusa como un claro caso de nepotismo.

La visibilidad pública de Verónica Lezama deriva principalmente del "marismo". En un contexto donde Morena llegó al poder criticando dinastías, la presencia simultánea de las hermanas Lezama en espacios clave genera cuestionamientos. Las actividades del organismo bajo su responsabilidad se han convertido en una vitrina política.

Aunque no se registran condenas penales, los señalamientos de opacidad en el ejercicio presupuestal y el uso político erosionan su imagen y alimentan la percepción de una operadora atenta a las lealtades familiares.

Analistas advierten que la persistencia en impulsar candidaturas basadas en lazos consanguíneos debilita la democracia, la transparencia y la confianza ciudadana rumbo al 2027, además de alejar a los votantes de un partido que prometió transformación.

Noticia Destacada Morena se perfila rumbo a las elecciones de 2027 en Cancún entre divisionismo interno

En el municipio Benito Juárez, afectado por desafíos de inseguridad, movilidad, servicios y desigualdad, la ciudadanía observa con rechazo cómo el poder se concentra en el mismo núcleo familiar sin ofrecer renovación ni soluciones estructurales.

Críticos cuestionan si una trayectoria centrada en la asistencia social, sin experiencia probada en gestión municipal, es suficiente para gobernar la demarcación.

La radiografía de Verónica Lezama Espinosa revela a una figura con experiencia empresarial pero sin trayectoria en la función pública ejecutiva, cuya proyección depende fundamentalmente del parentesco.

Su posible postulación consolidaría el control familiar en Morena, por lo que los señalamientos sobre nepotismo y el uso de recursos públicos seguirán al centro del debate político.