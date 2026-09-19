Agentes de la SEMAR y SSPC repelen agresión armada en Sinaloa; detienen a nueve y aseguran armamento

Como parte del reforzamiento de seguridad implementado en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, autoridades realizaron un operativo en la zona serrana del estado, en los límites con Durango, donde se registró una agresión contra elementos de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, durante el despliegue personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado con disparos de arma de fuego por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas.

La agresión fue controlada por las fuerzas de seguridad y, como resultado del operativo, nueve personas fueron detenidas, quienes son señaladas presuntamente de estar vinculadas con una fracción del Cártel de Sinaloa.

Durante las acciones también fueron asegurados 17 armas largas, entre ellas una ametralladora, además de 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

Las autoridades señalaron que el reforzamiento de seguridad en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada, con el objetivo de detener a personas consideradas generadoras de violencia, reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias de la entidad.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad desplegadas recientemente en distintas zonas de Sinaloa ante la presencia de grupos delictivos.