Cumple un mes desaparecida Fernanda Monserrat en Maxcanú; intensifican búsqueda con drones y caninos

Amplio operativo de búsqueda se mantiene activo en el poniente del estado para localizar a Fernanda Monserrat Perera Nah, de 24 años de edad, originaria del municipio de Maxcanú, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

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Ante el reporte de desaparición desde el 19 de agosto pasado, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha un operativo de rastreo en brechas, caminos secundarios y terrenos de difícil acceso de la demarcación, con recorridos que se han mantenido de manera ininterrumpida.

En las labores participan más de 43 elementos, entre agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), municipales, bomberos y personal especializado, además de binomios caninos entrenados en la búsqueda de personas. El dispositivo también cuenta con el apoyo de drones, mediante los cuales se hacen sobrevuelos de reconocimiento en áreas con abundante vegetación y sitios de complicado acceso.

Los grupos de búsqueda han efectuado intensos recorridos tanto por tierra como por aire; sin embargo, hasta el momento las labores no han permitido establecer el paradero de la joven.

Los mandos operativos señalaron que el despliegue continuará activo y que las zonas de rastreo podrían ampliarse gradualmente hacia otros puntos considerados estratégicos dentro del municipio y sus alrededores.

Mientras tanto, familiares y autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a Fernanda Monserrat. Se solicitó que cualquier dato relacionado con su posible paradero sea reportado de inmediato al 9-1-1 o ante las autoridades correspondientes.

El pasado 10 de septiembre fue hallado sin vida Carlos Catzín Kumul, de 31 años de edad; el cuerpo estaba en una brecha que conduce a un rancho, en la zona de la colonia Pacachbinal, en Maxcanú, después de 20 días de búsqueda.

Fue reportado como desaparecido el 16 de agosto, cuando fue visto por última vez en la colonia San Román del mencionado municipio. El cuerpo estaba en estado de descomposición y hasta ahora no se ha establecido la causa de muerte.

La zona fue asegurada para las diligencias de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Estatal de Investigación. El caso adquirió relevancia, ya que la expareja del ahora fallecido, Fernanda Monserrat Perera Nah, también desapareció en fechas cercanas.

Monserrat fue vista por última vez en el Centro de Maxcanú, vestía una sudadera de color negro sin estampados, short de mezclilla azul y sandalias negras lisas. Es de tez morena clara, cara redonda, frente mediana, mentón oval, cejas anguladas, ojos medianos cafés, nariz recta, cabello largo y lacio negro, complexión delgada y diversos tatuajes en diferentes partes del cuerpo.

La cédula de búsqueda con folio CBPY/048/2026 fue emitida por la Fiscalía General del Estado de Yucatán al día siguiente de su desaparición.