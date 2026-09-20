Incendio en vivienda de Chetumal generó amplio despliegue de cuerpos de emergencia

Un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, esquina con avenida Universidad, de la colonia Barrio Bravo, movilizó no solo a elementos del Cuerpo de Bomberos de Chetumal, sino también a personal paramédico de distintas corporaciones que acudieron al sitio ante el reporte del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado presuntamente debido a un cortocircuito, aunque serán las autoridades correspondientes las que determinen, mediante las diligencias respectivas, las causas exactas del incendio.

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Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, encargados de controlar y sofocar las llamas para evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble o hacia predios colindantes.

De manera simultánea, se sumó a la atención del incidente personal paramédico de EMS, de la organización Albatros y de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas (Urem), quienes se mantuvieron en el sitio en caso de que se requiriera brindar atención médica a alguna persona.

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Pese a la magnitud del despliegue de corporaciones, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio, de acuerdo con la información recabada durante la atención del incidente.

La presencia simultánea de bomberos y de tres grupos distintos de paramédicos llamó la atención de vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona del cruce de Vicente Guerrero y avenida Universidad.

Una vez sofocadas las llamas, los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para descartar la existencia de focos de calor activos, así como para verificar que no existiera riesgo de que el incendio se reavivara en el inmueble afectado.