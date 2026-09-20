Alerta en Felipe Carrillo Puerto: buscan a Cristian Alfonso, desaparecido desde el 18 de septiembre

Fiscalía General del Estado, confirmó la desaparición de Cristian Alfonsp Poot Gómez, al dar a conocer la ficha de búsqueda, marcado con el número 95/FDS/2026, toda vez que en un principio los familiares habían utilizado las redes sociales para lo búsqueda de la víctima. En lo que va del presente año, el Ministerio Público del Fuero Común lleva acumulado 35 casos de personas desaparecidas y mas de 50 por ciento de las victimas siguen sin aparecer.

De acuerdo a información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, el agraviado Cristian Alfonso Poot Gómez, de 26 años de edad, fue visto por última vez el pasado 18 de septiembre del presente año en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, y sus familiares decidieron interponer la denuncia al día siguiente.

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El agraviado presenta señas particulares en el brazo izquierdo cuenta con por lo menos diez tatuajes, desde la leyenda 1999, un encendedor con humo, el personaje de cara de papa, personaje del pato Donald. En la pierna izquierda cuenta con los tatuajes de una imagen de una mano de esqueleto agarrando una rosa, entre otros impresiones en el cuerpo.

El documento hace referencia que al momento de su desaparición llevaba un pantalón de mezclilla color azul cielo, playera tipo polo manga larga color azul marino, botas color negra, una gorra negra con bordado de flor tipo grafiti, y un pulso de acero color plata.

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Hasta el momento se desconoce el paradero de esta persona, por lo que fue exhortado a la población a participar en la búsqueda de este joven, pese a que ha superado más de 48 horas desde la ultima vez que fue visto