Dentista muere baleado a espaldas de Plaza Galerías en la Supermanzana 2 de Cancún

Un dentista identificado como Thomas M. fue asesinado a balazos la tarde de este sábado, cuando se encontraba descargando algunos artículos de la cajuela de su automóvil, a espaldas de Plaza Galerías, en la Supermanzana 2 de Cancún, donde tenía su consultorio Dental Med.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba manipulando diversos objetos en la parte trasera de un automóvil Seat Ibiza, color blanco, cuando fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon de manera directa.

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Tras la agresión, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta, mientras que testigos solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos policiacos.

Al llegar, los uniformados encontraron al dentista tendido e inconsciente sobre la vía pública. El hombre, de complexión media, vestía una playera negra y un short gris, por lo que los agentes solicitaron la intervención de paramédicos para brindarle atención médica.

Minutos después, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmó que Thomas M. ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones que sufrió durante el ataque armado.

La zona fue acordonada por los policías para preservar los indicios, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de Servicios Periciales se encargaron de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del homicidio ni confirmado la detención de algún sospechoso. Tras el ataque, se desplegó un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables, quienes escaparon en una motocicleta.

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Como parte de las investigaciones, familiares del dentista fueron entrevistados para aportar información que permita esclarecer lo ocurrido, así como determinar si la víctima tenía algún conflicto, había recibido amenazas o pudo haber sido blanco de algún delito, como extorsión.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.