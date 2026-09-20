Beca Juventudes Renacimiento en Yucatán: fechas, sedes y documentos que debes entregar el 21 y 22 de septiembre

La Secretaría de Bienestar de Yucatán informó que este lunes 21 y martes 22 de septiembre se llevará a cabo la recepción de documentos correspondientes al programa Juventudes Renacimiento, dirigido a estudiantes que realizaron su prerregistro a través de la plataforma habilitada para este proceso.

Durante ambas jornadas, personal de la dependencia acudirá a distintas instituciones educativas de Yucatán, donde se instalarán mesas de atención para recibir la documentación de los estudiantes.

Por ello, es importante verificar la fecha, sede y horario que corresponden a cada escuela de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar Yucatán.

Noticia Destacada Chichén Itzá se prepara para el equinoccio de Otoño: habrá operativo especial este 20 y 21 de septiembre

¿Qué documentos debes entregar para Juventudes Renacimiento?

Los estudiantes que realizaron su prerregistro deberán presentar la documentación solicitada para continuar con el proceso de la beca. Los anexos 1, 2, 3, 4 y, en su caso, el 7, podrán descargarse desde la plataforma una vez concluido el prerregistro. Los documentos que deberán presentar son:

Anexo 1: Formato de preinscripción.

Formato de preinscripción. Anexo 2: Estudio socioeconómico.

Estudio socioeconómico. Anexo 3: Carta compromiso del beneficiario de beca.

Carta compromiso del beneficiario de beca. Anexo 4: Manifiesto bajo protesta de decir verdad.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad. Anexo 7: Carta bajo protesta de decir verdad, en caso de que el estudiante sea menor de edad.

Carta bajo protesta de decir verdad, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Identificación oficial con fotografía.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, como recibo de luz o agua.

Constancia de estudios.

Certificado de estudios de bachillerato, en caso de que corresponda.

Certificado de discapacidad permanente expedido por una institución de salud pública, en caso de contar con alguna discapacidad.

¿Qué pasa si el estudiante es menor de edad?

La Secretaría de Bienestar recordó que los estudiantes menores de edad deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor.

La persona que acompañe al estudiante deberá presentar también su identificación oficial al momento de realizar la entrega de documentos.

Sedes de Juventudes Renacimiento para el lunes 21 de septiembre

La recepción de documentos para el lunes 21 de septiembre se realizará en las siguientes instituciones y sedes:

Unidad Multidisciplinaria Tizimín de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY): la atención será en las instalaciones de la Universidad, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

la atención será en las instalaciones de la Universidad, de Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31 A, Subsede Valladolid (UPN): la recepción será en el Aula de Usos Múltiples de la Universidad , de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

la recepción será en el , de Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31 A, Subsede Peto (UPN): la atención será en el Aula 2 de la Universidad , de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

la atención será en el , de Universidad Pedagógica Nacional Mérida (UPN): la entrega se realizará en el Aula 1 de la Universidad , de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

la entrega se realizará en el , de Universidad del Mar (UTMY): la sede será el salón “Gestión y Administración Marítimo Portuario” de la Universidad , de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

la sede será el salón , de Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY): la recepción se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad , de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

la recepción se llevará a cabo en las , de Universidad Politécnica de Yucatán (UPY): la sede será el Hyperlab de la Universidad , de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

la sede será el , de Escuela de Enfermería del IMSS: la atención será en la Dirección de Programas Estratégicos y Sociales de la Secretaría de Bienestar , ubicada en calle 66, número 502, por 61 y 63, colonia Centro , de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

la atención será en la , ubicada en , de Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM): la entrega de documentos será en el Hall de Vinculación (Auditorio), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sedes de Juventudes Renacimiento para el martes 22 de septiembre

El martes 22 de septiembre se instalarán mesas de atención para estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida, correspondientes a los campus Norte, Poniente y Conkal.

Noticia Destacada Muerte por “ameba comecerebros” en Mérida: SSY se deslinda de posible indemnización

La recepción se realizará en el Gimnasio-Auditorio ubicado en el Campus Norte del Instituto Tecnológico de Mérida, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

También se atenderá a estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

UADY: Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades

En este grupo se encuentran:

Facultad de Contabilidad y Administración (FCA).

Facultad de Derecho.

Facultad de Psicología.

Facultad de Economía.

Facultad de Ciencias Antropológicas.

UADY: Ciencias Exactas e Ingenierías

Corresponde a estudiantes de:

Facultad de Matemáticas.

Facultad de Ingeniería.

Facultad de Ingeniería Química.

UADY: Salud

Las facultades contempladas son:

Facultad de Medicina.

Facultad de Enfermería.

Facultad de Odontología.

Facultad de Química.

UADY: Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

En este grupo se encuentra:

Facultad de Arquitectura.

Para estas facultades de la UADY, la sede será el Auditorio “Dr. Eduardo Urzaiz Rodríguez”, ubicado en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades de la UADY.

El horario de atención será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Qué debes hacer antes de acudir?

Los estudiantes que realizaron el prerregistro para Juventudes Renacimiento deberán revisar el calendario para confirmar qué día, sede y horario corresponden a su institución educativa.

También deberán descargar de la plataforma los anexos requeridos y reunir la documentación solicitada antes de acudir a la mesa de atención.

Si el estudiante es menor de edad, es indispensable acudir acompañado de su madre, padre o tutor, quien deberá presentar su identificación oficial para completar el trámite.

Si quieres, también puedo darte 5 titulares SEO utilitarios y 5 subtítulos con enfoque de Google Discover para esta misma nota.