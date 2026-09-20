Se forma la Tormenta Tropical Fay en el Atlántico, ¿Hay alerta para la Península de Yucatán?

La Tormenta Tropical Fay no representa riesgo para Yucatán debido a su lejanía y a la trayectoria prevista, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy).
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De acuerdo con el reporte de Procivy, la Depresión Tropical número 6 se fortaleció hasta convertirse en la Tormenta Tropical Fay, sistema que se localiza al suroeste de las Azores, a 5 mil 471 kilómetros al noreste de los límites de Yucatán.
Actualmente, Fay presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora.
El sistema se desplaza hacia el nor-noreste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, por lo que, de acuerdo con su ubicación y pronóstico de trayectoria, no representa una amenaza para el territorio yucateco.
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Procivy señaló que Fay es el sexto sistema tropical que se forma durante la temporada de Ciclones Tropicales 2026. La dependencia mantiene el seguimiento de su evolución y trayectoria, aunque por el momento no se prevén afectaciones para Yucatán relacionadas con este fenómeno.