Síguenos

Última hora

Campeche

Muere peatón tras ser arrollado por motocicleta en avenida Colosio de Campeche

Yucatán

Se forma la Tormenta Tropical Fay en el Atlántico, ¿Hay alerta para la Península de Yucatán?

El sistema se fortaleció a partir de la Depresión Tropical número 6 y se mantiene bajo vigilancia durante la actual temporada de ciclones tropicales 2026.

Por Redacción Por Esto!

20 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

A tres días del inicio de la temporada de huracanes 2026, no se ha formado ningún ciclón en el Atlántico.
A tres días del inicio de la temporada de huracanes 2026, no se ha formado ningún ciclón en el Atlántico. / Especial

La Tormenta Tropical Fay no representa riesgo para Yucatán debido a su lejanía y a la trayectoria prevista, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

Chichén Itzá espera gran afluencia por el equinoccio y activa operativo especial

Noticia Destacada

Chichén Itzá se prepara para el equinoccio de Otoño: habrá operativo especial este 20 y 21 de septiembre

De acuerdo con el reporte de Procivy, la Depresión Tropical número 6 se fortaleció hasta convertirse en la Tormenta Tropical Fay, sistema que se localiza al suroeste de las Azores, a 5 mil 471 kilómetros al noreste de los límites de Yucatán.

Actualmente, Fay presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora.

El sistema se desplaza hacia el nor-noreste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, por lo que, de acuerdo con su ubicación y pronóstico de trayectoria, no representa una amenaza para el territorio yucateco.

SSY no resolverá indemnización por muerte de trabajador infectado con “ameba comecerebros” en Plaza La Isla

Noticia Destacada

Muerte por “ameba comecerebros” en Mérida: SSY se deslinda de posible indemnización

Procivy señaló que Fay es el sexto sistema tropical que se forma durante la temporada de Ciclones Tropicales 2026. La dependencia mantiene el seguimiento de su evolución y trayectoria, aunque por el momento no se prevén afectaciones para Yucatán relacionadas con este fenómeno.

Te puede interesar