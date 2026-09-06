Mara Lezama destaca reducción de pobreza y de la deuda pública en su Cuarto Informe de Gobierno

Este domingo 6 de septiembre de 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó su Cuarto Informe de Gobierno. Durante el acto oficial en Chetumal, la mandataria estatal afirmó que la entidad ha consolidado un cambio de rumbo basado en la atención prioritaria a sectores vulnerables, la inversión pública y el saneamiento de las finanzas estatales.

Durante su mensaje, Lezama afirmó que la entidad ha consolidado una transformación orientada a combatir la brecha de desigualdad y sanear las arcas estatales. Rindiendo cuentas a la ciudadanía, la gobernadora compartió los avances que ha tenido su gobierno dentro de la entidad.

🤲🏽 Más de 200 mil quintanarroenses salieron de la pobreza. Cuando la prosperidad se comparte, ¡#SíSePuede pic.twitter.com/vYbOo6Krff — Mara Lezama (@MaraLezama) September 7, 2026

Entre los indicadores presentados, la administración estatal destacó que más de 200 mil personas lograron salir de la condición de pobreza. A través de la cobertura combinada entre los programas del Bienestar estatal y los esquemas del Gobierno de México, la red de apoyos beneficia a casi un millón de habitantes en la entidad

En el rubro de vivienda, se dio a conocer que el plan estatal contempla la meta de superar las 80 mil acciones de vivienda en el quinquenio esto se lograría mediante la entrega de títulos de propiedad a ejidatarias y el desarrollo del programa Vivienda para el Bienestar, contando actualmente con cerca de 13 mil unidades en fase de construcción.

Noticia Destacada Cuarto Informe de Mara Lezama EN VIVO: sigue la transmisión desde Chetumal

En el ámbito financiero, la gobernadora informó una reducción acumulada en la deuda pública superior al 50% y posicionó a Quintana Roo en el segundo lugar nacional en materia de transparencia y combate a la corrupción. Asimismo, se resaltaron las acciones dirigidas al sector femenino que alcanzan a más de 261 mil beneficiarias.

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