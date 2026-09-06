¿De cuánto es el premio de ‘La Granja VIP'? Esto se llevará el ganador de la segunda temporada

La segunda temporada de ‘La Granja VIP' dio inicio este domingo 6 de septiembre de 2026, el reality show con diversos retos de campo y convivencia daria, regresa a la televisión con varios participantes que buscan ganar el premio mayor que se entregará al vencedor de la competencia.

La producción de TV Azteca confirmó este domingo el incentivo económico que estará en juego durante la nueva temporada de este reality show. El participante que logre resistir los diversos retos y ganar el cariño del público para mantenerse dentro de la competencia se podrá llevar un premio millonario.

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¿De cuánto es el premio de la ‘La Granja VIP'?

Durante este domingo, se confirmó que el premio de la nueva temporada del show será un monto millonario. De acuerdo a lo señalado por la producción de ‘La Granja VIP', el participante que resista los retos de campo evada las nominaciones semanales y se gane el apoyo del público se acreditará una recompensa de 2 millones de pesos mexicanos.

La cifra emula el monto otorgado en la edición inaugural de 2025, donde el actor y conductor Alfredo Adame se coronó como el primer vencedor absoluto de la franquicia. Para esta nueva entrega de 2026, Adame regresa a las pantallas pero en una faceta renovada, integrándose formalmente al panel de críticos.

En esta ocasión, 20 celebridades conviven bajo el mismo techo y enfrentan intensas labores rurales para intentar coronarse campeones. El formato conducido por Adal Ramones mantendrá dinámicas clave como la disputa por el título de El Capataz, las jornadas de nominación y la prueba de La Salvación, con una transmisión continua 24/7.

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