Pimpinela Escarlata se une a ‘La Granja VIP’ como integrante sorpresa

En un giro inesperado Pimpinela Escarlata, ingresó este domingo 6 de septiembre como una de las integrantes sorpresa para la segunda temporada del reality show ‘La Granja VIP’. La inclusión de la icónica figura de la lucha libre mexicana ha generado gran revuelo entre el público del programa.

La icónica representante del bando exótico en la AAA hace una pausa en el cuadrilátero tras recibir un homenaje por sus 40 años de trayectoria, cambiando las cuerdas por el reto del encierro campestre. El ingreso de la luchadora genera una alta expectativa por el carisma de la luchadora.

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¿Quién es Pimpinela Escarlata, integrante de ‘La Granja VIP’?

Pimpinela Escarlata, cuyo nombre real es Mario González Lozano, es una leyenda viva de la lucha libre mexicana y el máximo estandarte del bando de los luchadores exóticos, un estilo que combina la técnica en el ring con elementos de comedia, glamour, danza y ruptura de estereotipos de género.

Nació el 18 de abril de 1969 en Torreón, Coahuila. Debutó profesionalmente a finales de la década de 1980 bajo personajes técnicos tradicionales antes de adoptar el concepto que la llevaría al estrellato. A diferencia de sus antecesores en la categoría exótica, Pimpinela revolucionó el estilo en la empresa, ganándose el cariño genuino del público.

Ha sido Campeona Reina de Reinas de AAA y ganadora de la cabellera de luchadores de renombre como Sangre Chicana, Pirata Morgan y Brazo de Plata. Es considerada una pionera en la visibilización de la comunidad LGBTQ+ dentro de un deporte históricamente dominado por la masculinidad tradicional en México.

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