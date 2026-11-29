A cinco meses del inicio oficial de las campañas electorales de 2027, el Instituto Electoral de Yucatán vigilará la promoción de partidos y aspirantes para detectar si buscan el respaldo de los electores fuera de los plazos permitidos. El organismo investigará las denuncias y, cuando corresponda, enviará los expedientes al Tribunal Electoral.

El consejero presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, reconoció que uno de los principales desafíos será garantizar que los actores políticos respeten los tiempos establecidos para la contienda, en la que se renovarán las 106 presidencias municipales y las 35 diputaciones del Congreso estatal.

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La advertencia cobra relevancia porque la difusión de nombres, imágenes y actividades de figuras con aspiraciones electorales puede comenzar mucho antes de los periodos autorizados.

Aunque no toda promoción pública constituye una infracción, corresponde a las autoridades determinar si los mensajes y las actividades buscan obtener anticipadamente el respaldo de los electores.

“El instituto debe verificar que los partidos políticos y actores políticos se ajusten a la normativa electoral”, expresó Bates Aguilar.

El funcionario explicó que la unidad técnica encargada de los procedimientos contenciosos deberá investigar las posibles irregularidades, integrar los expedientes y turnarlos al Tribunal Electoral cuando corresponda.

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La eficacia de esa vigilancia dependerá de la investigación oportuna de las denuncias y de las pruebas que permitan establecer si existió una vulneración de las disposiciones legales.

El proceso electoral local comenzó formalmente el 6 de noviembre, mientras que las precampañas están programadas del 15 de enero al 12 de febrero de 2027.

Las campañas se desarrollarán del 20 de abril al 2 de junio, cuatro días antes de la jornada de votación.

Bates Aguilar también llamó a incrementar la participación ciudadana mediante la observación electoral y la incorporación de ciudadanos a los órganos responsables de organizar los comicios.

Defiende contratos millonarios

En otro frente, el presidente del Iepac defendió las contrataciones de materiales y documentación electoral realizadas por el organismo desde 2012, ante los cuestionamientos sobre empresas proveedoras de instituciones electorales en distintas entidades del país.

Durante cinco procesos comiciales, las adquisiciones reportadas por el instituto yucateco ascendieron en conjunto a aproximadamente 86.37 millones de pesos.

La operación de mayor monto corresponde a 2024, cuando Comercializadora JVLY obtuvo un contrato por 26 millones 505 mil 316 pesos para suministrar materiales y documentación electoral sin emblemas.

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La cantidad fue superior al doble de los 12.38 millones reportados en 2021, aunque para establecer las razones del incremento es necesario comparar los volúmenes adquiridos, las características de los productos y las condiciones de ambos contratos.

“El instituto ha transparentado totalmente la adquisición de nuestros materiales electorales, documentación electoral”, aseguró Bates Aguilar.

El consejero presidente sostuvo que los expedientes se han puesto a disposición de la Auditoría Superior de la Federación, la instancia fiscalizadora estatal y el Órgano Interno de Control.

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Sin embargo, la entrega de documentos no acredita por sí misma la legalidad de las operaciones, aspecto que corresponde determinar a las autoridades fiscalizadoras mediante sus revisiones.

Entre las empresas contratadas durante los distintos procesos también figuran Diseño, Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Materiales y Cajas Graf.

Bates Aguilar precisó que asumió la presidencia del Iepac en octubre de 2021, después de las adquisiciones correspondientes a la elección ordinaria de ese año.

Respecto al contrato de 2024, el organismo sostuvo que la adjudicación se realizó mediante una licitación pública nacional, con la intervención de un comité integrado por representantes de distintas áreas administrativas y del órgano de control.