Realizan marcha trabajadores del IMSS en Cancún para demandar mejores condiciones laborales

Más de 200 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cancún se unieron a la manifestación nacional para exigir mejores condiciones laborales para brindar un mejor servicio de salud.

Los inconformes se reunieron a las 16:00 horas de este martes en el cruce de las avenidas Cobá y Tulum, a un costado de la glorieta del "Ceviche", para iniciar una marcha hacia la zona conocida como El Crucero.

Una de las participantes, de nombre Lucía, indicó que la manifestación se debe a las precarias condiciones en las que realizan su trabajo, con falta de personal, bajos salarios y escases de medicamentos e insumos.

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"No te vayas a enfermar, no tenemos material" fue una de las consignas que lanzaron los participantes en la marcha.

El contingente de trabajadores de la salud realizó la marcha sobre la avenida Tulum de la avenida Cobá hacia la José López Portillo, para dar a conocer la difícil situación en las que se encuentran realizando sus labores.