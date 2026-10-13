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Alba Cristina Cob Cortés formaliza su registro en Morena para coordinación municipal en Kanasín

La diputada local anunció su participación en el proceso interno de Morena en Kanasín, durante un encuentro en el fraccionamiento Croc.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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El registro de Alba Cristina Cob Cortés forma parte de la organización interna de Morena rumbo a 2027
El registro de Alba Cristina Cob Cortés forma parte de la organización interna de Morena rumbo a 2027 / Especial

La diputada local Alba Cristina Cob Cortés anunció su registro en el proceso interno de Morena para participar en la selección de la persona que coordinará los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Kanasín.

El anuncio se realizó en el fraccionamiento Croc, donde estuvo acompañada por familiares y habitantes de distintas colonias del municipio, quienes acudieron para manifestarle su respaldo.

Tras recibir la notificación oficial el pasado 9 de octubre, el exsecretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco obtuvo la actualización de su registro electoral,

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El procedimiento forma parte de la organización interna de Morena para definir las coordinaciones municipales, cuyas funciones están relacionadas con las actividades territoriales y organizativas del partido. La selección de los perfiles se realizará conforme a los mecanismos establecidos en la convocatoria correspondiente.

El registro de Cob Cortés no constituye una designación oficial ni representa una candidatura para las elecciones de 2027. La definición de las personas que ocuparán estas coordinaciones dependerá de los procedimientos internos del partido.

El domo deportivo de la Región 228, en Cancún, fue sede done Rafael Marín dio a conocer su registro

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De acuerdo con el calendario previsto para este proceso en Quintana Roo, el periodo de registro de aspirantes a las coordinaciones municipales permanecerá abierto hasta el 18 de octubre de 2026.

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