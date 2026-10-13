Alba Cristina Cob Cortés formaliza su registro en Morena para coordinación municipal en Kanasín

La diputada local Alba Cristina Cob Cortés anunció su registro en el proceso interno de Morena para participar en la selección de la persona que coordinará los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Kanasín.

El anuncio se realizó en el fraccionamiento Croc, donde estuvo acompañada por familiares y habitantes de distintas colonias del municipio, quienes acudieron para manifestarle su respaldo.

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El procedimiento forma parte de la organización interna de Morena para definir las coordinaciones municipales, cuyas funciones están relacionadas con las actividades territoriales y organizativas del partido. La selección de los perfiles se realizará conforme a los mecanismos establecidos en la convocatoria correspondiente.

El registro de Cob Cortés no constituye una designación oficial ni representa una candidatura para las elecciones de 2027. La definición de las personas que ocuparán estas coordinaciones dependerá de los procedimientos internos del partido.

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De acuerdo con el calendario previsto para este proceso en Quintana Roo, el periodo de registro de aspirantes a las coordinaciones municipales permanecerá abierto hasta el 18 de octubre de 2026.