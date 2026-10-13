Se pausa las ondas tropicales en Yucatán, pero se mantiene el ambiente bochornoso de 37 grados

La llegada de nuevas ondas tropicales a Yucatán se encuentra en pausa, aunque las altas temperaturas y el ambiente bochornoso continuarán en el estado, donde los termómetros podrían alcanzar los 37 grados Celsius, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Aunque por el momento no se prevé el paso de otro sistema de este tipo sobre la región, las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias en distintas zonas de la entidad, debido al ingreso de humedad procedente del Mar Caribe y al calentamiento durante el día.

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Procivy indicó que se esperan lluvias ligeras con chubascos aislados en el sureste y noroeste de Yucatán. En contraste, municipios como Sucilá, Cenotillo, Espita, Temax, Motul, el oriente de Mérida, Tekit, Teabo, Akil, Tekax, Oxkutzcab y Peto podrían registrar precipitaciones de intensidad moderada, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica.

Temperaturas de hasta 37 grados en Yucatán

El pronóstico señala que el ambiente se mantendrá muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 33 y 37 grados en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 32 a 34 grados Celsius.

Estas condiciones mantendrán la sensación de bochorno durante el día, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor intensidad del calor.

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Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

En cuanto a las condiciones del viento, durante la mañana predominará la dirección del este, mientras que por la tarde cambiará al este y noreste, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

En la franja costera se prevén rachas de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que en las zonas donde se presenten lluvias podrían superar los 60 kilómetros por hora. El oleaje en el litoral yucateco alcanzaría una altura aproximada de 1.5 metros.

Aunque no se espera la llegada inmediata de una nueva onda tropical, la temporada de estos sistemas meteorológicos concluye hasta noviembre, por lo que las condiciones pueden cambiar durante las próximas semanas.