“Me sacaron mis lentes Chanel y Gucci”: Influencer denuncia presunto robo en el Aeropuerto de Cancún

La influencer y creadora de contenido Sabrina Lan denunció en redes sociales haber sido víctima de un presunto robo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que, según relató, su maleta documentada fue abierta y le sustrajeron artículos de lujo.

En un video compartido con sus seguidores, la joven aseguró que al arribar a Cancún notó irregularidades en su equipaje, al percatarse de que le faltaban tres pares de gafas, entre ellas una de marca Chanel y dos Gucci.

“Tenía todas las gafas llenas… un Chanel y dos Gucci… y ya no estaban”, expresó.

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La influencer señaló que no se percató en el momento de que su maleta había sido manipulada, pues aparentemente fue cerrada nuevamente. Sin embargo, mencionó que encontró artículos que no eran suyos, como un labial y un pañuelo sucio, además de maquillaje abierto y tirado dentro del equipaje.

Sabrina Lan indicó que viajó con American Airlines desde Nueva York hacia Cancún y afirmó que la maleta fue abierta tanto a la llegada como al regreso, pues en el viaje de vuelta aseguró que le sustrajeron más productos de cuidado personal.

“Al volver también me abrieron la maleta y me robaron más cosas de skincare”, señaló.

La joven aseguró que al investigar en internet encontró testimonios de otras personas que reportaron situaciones similares, y advirtió que los objetos más robados suelen ser joyas, gafas de sol y productos cosméticos.

La denuncia se volvió viral en TikTok, donde el video ya registra 1.2 millones de reproducciones, además de 133 mil 700 “me gusta” y 2 mil 699 comentarios, generando diversas reacciones entre usuarios que compartieron experiencias similares.

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Tras compartir su experiencia, el video generó cientos de reacciones en TikTok, donde usuarios le recomendaron exigir a la aerolínea el pago total de los artículos robados, mientras otros señalaron que este tipo de hechos “no es culpa de la aerolínea, sino de trabajadores del aeropuerto” e incluso apuntaron directamente a personal de aduana.

Algunos lamentaron lo ocurrido con comentarios como “qué vergüenza me da mi país”, y otros insistieron en que “las cosas de valor nunca van documentadas”. También hubo quienes aseguraron haber vivido situaciones similares, como una usuaria que relató el robo de pulseras de Pandora y afirmó que la experiencia fue tan negativa que no quiso regresar.