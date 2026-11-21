Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Benito Juárez, quedó en libertad luego de que un juez de control de la Ciudad de México determinara no vincularlo a proceso por una investigación relacionada con el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa.

La resolución se emitió durante una audiencia celebrada el viernes 20 de noviembre. La orden de liberación fue emitida a las 15:35 horas, después de que el juzgador considerara que no existían elementos suficientes para someterlo a proceso por esta causa.

Canabal Ruiz había sido detenido el lunes 16 de noviembre en Yucatán, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad informó que el mandamiento judicial estaba relacionado con el delito de administración fraudulenta.

Tras su captura fue trasladado a la capital del país, donde se desarrolló la audiencia inicial. Según su abogado, Xavier Olea Trueheart, la denuncia tiene su origen en contratos celebrados entre la financiera Unifin e Inteligencia México, empresa de Canabal que obtuvo en el 2015 la concesión del servicio de recolección de basura en Cancún.

Un día después de la resolución, el exalcalde difundió un comunicado en el que sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento legal y probatorio.

También atribuyó las imputaciones a intereses particulares y comerciales, además de agradecer la actuación del Poder Judicial.

Sin embargo, la resolución judicial no significa que haya quedado libre de todos los señalamientos. Permanece pendiente otro proceso iniciado tras su primera detención, en febrero del 2024, relacionado con un presunto daño de 531 millones de pesos y en el que se le imputan delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento de operaciones financieras irregulares.

En esa causa, un juez de control de Nuevo León lo declaró sustraído de la justicia en el 2025, luego de que abandonara el domicilio de San Pedro Garza García donde cumplía prisión domiciliaria.

Aunque se giró una orden de reaprehensión, esta permanece suspendida por un amparo promovido por Canabal.

Su defensa señaló que la detención del 16 de noviembre no estuvo relacionada con ese mandamiento judicial.

No obstante, la orden podría ejecutarse nuevamente si el juicio de amparo se sobresee. La no vinculación a proceso en la Ciudad de México tampoco constituye una sentencia absolutoria, ya que el Ministerio Público tiene la posibilidad de impugnar la determinación ante un tribunal de alzada. Hasta el momento, no se había informado si la Fiscalía recurriría la resolución.