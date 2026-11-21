El exalcalde interino de Benito Juárez, Quintana Roo, fue liberado después de permanecer detenido desde el 16 de noviembre.

Un juez determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de administración fraudulenta; sin embargo, mantiene otro procedimiento relacionado con un presunto daño de 531 millones de pesos.

Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún, quedó en libertad luego de que un juez de control de la Ciudad de México resolviera no vincularlo a proceso durante una audiencia celebrada el viernes 20 de noviembre de 2026.

La determinación se tomó dentro de la investigación por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa. Tras la resolución judicial, se emitió la orden de liberación a las 15:35 horas.

Un día después, el sábado 21 de noviembre, Canabal Ruiz difundió un comunicado en el que aseguró que las acusaciones en su contra carecían de sustento legal y probatorio. También agradeció la actuación del Poder Judicial y sostuvo que las imputaciones respondían a intereses particulares y comerciales.