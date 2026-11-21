Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados la noche de este sábado, luego de sufrir un derrape sobre la avenida Kabah, en el cruce con la avenida Chetumal, en el fraccionamiento Paseos Kabah. Presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad al circular a exceso de velocidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura de la supermanzana 223, donde testigos que presenciaron lo sucedido solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Tras el reporte, personal del complejo de seguridad C5 coordinó la movilización de paramédicos y elementos de la Dirección de Tránsito.

Al llegar, los socorristas encontraron a los dos ocupantes de la motocicleta con diversos golpes, por lo que procedieron a brindarles los primeros auxilios y realizarles una valoración médica.

Debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron trasladados al Hospital General de Cancún para recibir atención especializada.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, los jóvenes circulaban sobre la avenida Kabah en dirección hacia la avenida 20 de Noviembre, pero al llegar a la curva ubicada en el cruce con la avenida Chetumal, el conductor habría perdido el control de la motocicleta, provocando que ambos derraparan varios metros sobre el pavimento.

Por su parte, agentes de Tránsito se encargaron de tomar conocimiento del accidente y asegurar la motocicleta, la cual fue trasladada a un corralón mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Finalmente, serán las autoridades de Tránsito las encargadas de determinar las causas exactas del percance y deslindar las responsabilidades.