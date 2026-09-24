Reaprehenden en Chiapas a hombre sentenciado por transportar cocaína en Yucatán

La Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán logró la reaprehensión de Domingo “N”, quien permanecía en libertad desde 2016 pese a haber sido sentenciado por delitos relacionados con el transporte de cocaína y la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la autoridad federal, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán integró nuevos datos de prueba y obtuvo de un juez una orden de reaprehensión contra el hombre, quien fue localizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

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La orden fue cumplimentada el pasado 5 de septiembre por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes posteriormente trasladaron a Domingo “N” a Yucatán para ponerlo a disposición del Juez Segundo de Distrito, en el Centro de Readaptación Social de Mérida.

Lo detuvieron con cocaína y un arma en Telchac Puerto

Los antecedentes del caso se remontan a 2015, cuando elementos de la entonces Policía Federal, División Antidrogas, detuvieron a Domingo “N” y Daniel “N” en Telchac Puerto, Yucatán.

Durante el operativo, ambos fueron sorprendidos en posesión de 27 paquetes de clorhidrato de cocaína, además de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras el proceso judicial correspondiente, Domingo “N” recibió una sentencia de siete años de prisión, mientras que Daniel “N” fue condenado a ocho años.

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Sin embargo, en julio de 2016, ambos obtuvieron su libertad mediante diversos recursos jurídicos promovidos ante la autoridad judicial.

FGR retomó el caso y obtuvo órdenes de reaprehensión

La FGR informó que las investigaciones continuaron y que, en 2020, obtuvo de un juez las respectivas órdenes de reaprehensión contra Domingo “N” y Daniel “N”.

Daniel “N” fue localizado y reaprehendido en febrero de 2022, mientras que Domingo “N” permaneció prófugo hasta septiembre de 2026, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial lo localizaron en Chiapas.

Con su reaprehensión, Domingo “N” quedó nuevamente a disposición de la autoridad judicial y deberá continuar en prisión la sentencia relacionada con los delitos por los que fue condenado.