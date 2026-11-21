Un joven motociclista tuvo que ser trasladado a un hospital por paramédicos de Protección Civil, luego de resultar lesionado en un accidente de tránsito sobre la avenida 10 de Julio, en Ciudad del Carmen.

El afectado presentó una posible fractura en la rodilla izquierda, por lo que fue necesario su traslado para una valoración médica y estudios radiográficos.

De acuerdo con la versión del motociclista, circulaba a bordo de una unidad Italika, en colores rojo y negro, con dirección hacia su domicilio, cuando presuntamente un taxi le cerró el paso y lo impactó, provocando que perdiera el control y terminara proyectado contra el pavimento.

El percance ocurrió a escasos metros de llegar a la calle 42-E, en la colonia Salitral. Tras el impacto, el presunto responsable no se detuvo para auxiliarlo y continuó su marcha con dirección hacia la zona de La Puntilla, dejando al joven tendido sobre la carpeta asfáltica.

Ciudadanos que presenciaron la situación se acercaron para brindarle ayuda y evitar que permaneciera en medio de la circulación.

Debido al fuerte dolor que presentaba en la pierna izquierda, el motociclista no podía ponerse de pie por sus propios medios, por lo que algunas personas lo auxiliaron mientras retiraban su motocicleta hacia un costado de la vialidad.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron la lesión y determinaron trasladarlo a un hospital para descartar una fractura u otra afectación de consideración.

Antes de la llegada de los elementos de Tránsito, un compañero de trabajo del lesionado se hizo cargo de la motocicleta y la trasladó hasta su domicilio.

Hasta el momento no se contaba con información sobre el número económico, modelo o características específicas del taxi presuntamente involucrado, cuyo conductor se habría retirado del lugar sin hacerse responsable del accidente.