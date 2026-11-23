El embajador de India en México, Ngulkham Jathom Gangte, visitó Cancún, donde sostuvo un encuentro para dialogar sobre el fortalecimiento de los vínculos de amistad y colaboración entre ambos países, así como impulsar la actividad turística de la ciudad.

A través de una publicación en redes sociales, se informó sobre la visita del diplomático, durante la cual se realizó un homenaje a Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de India.

Durante el encuentro también se abordaron posibles oportunidades para estrechar los lazos culturales entre México e India, además de promover el intercambio y la cooperación en materia turística.