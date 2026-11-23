La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó que se mantiene abierta una investigación contra diez personas señaladas por autoridades de Estados Unidos, entre ellas el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

Tras una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, este lunes 23 de noviembre, la fiscal explicó que las autoridades mexicanas iniciaron sus propias diligencias para revisar las acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense.

Godoy informó que las diez personas involucradas fueron citadas a declarar ante el Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones relacionadas con los señalamientos de Estados Unidos.

¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre la investigación contra Rocha Moya?

La fiscal general señaló que la FGR desarrolla una investigación independiente para determinar si existen elementos que permitan proceder judicialmente contra las personas mencionadas.

Sin embargo, aclaró que las autoridades estadounidenses todavía no han entregado las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones conforme a los requisitos legales mexicanos.

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Entre los investigados figuran Rocha Moya y Enrique Inzunza, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan en Sinaloa.

Las indagatorias se mantienen abiertas y no implican que se haya acreditado responsabilidad penal de los involucrados.

¿Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Rocha Moya?

Godoy explicó que aún no se cuenta con una solicitud formal de extradición acompañada de los elementos probatorios correspondientes.

No obstante, existe el antecedente de una solicitud de detención provisional con fines de extradición, presentada por Estados Unidos en abril de 2026, procedimiento que es distinto de una petición formal de entrega.

Confirma Ernestina Godoy que se avanza en la investigación en contra de Rubén Rocha Moya y coacusados. Quizá solo falta un empujón de los EEUU para que sean detenidos. O puede ser que ya esté acordado que se les juzgue en México para que no delaten a López Obrador y Claudia Sheinbaum en cortes de los Estados Unidos. Es lo que están haciendo con el Chapo Isidro. Mantenerlo aquí para que no "cante allá". Cuando van a entender que al no existir castigo se incentiva que los políticos se sigan asociando con el crimen organizado. — Vero Islas (@LOVREGA) November 23, 2026

La FGR deberá analizar las pruebas que eventualmente remitan las autoridades estadounidenses y determinar si cumplen los requisitos establecidos en la legislación mexicana.

Por ahora, las investigaciones continúan sin que exista una resolución judicial que determine la responsabilidad de Rocha Moya, Inzunza o las demás personas señaladas.

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